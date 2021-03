Tordner mod abort-forslag

Nye Borgerlige sammenligner forslag om gratis abort i Danmark for polske kvinder med at betale for amerikaneres fedmeoperationer

Engang var scenariet det omvendte af i dag: I Danmark var abort forbudt, i Polen var det lovligt.

Før 1973 rejste danske kvinder derfor til Polen for at få foretaget en abort, men i dag har landet en af de strengeste abortlovgivninger i Europa, hvor selv svært skadede fostre ikke må fjernes. Kun i tilfælde af voldtægt og incest kan polske kvinder få en abort.

Derfor mener Radikale og Enhedslisten, at Danmark skal træde til og hjælpe Polen, som de hjalp os i årene før 1973, hvor abort blev gjort lovligt i Danmark.

Partier vil tilbyde polske kvinder gratis abort i Danmark

Ifølge Radikale skal det være gratis for kvinderne, ligesom det allerede er gratis for EU-borgere at få akut eller nødvendig behandling i Danmark via det blå sygesikringsbevis.

Det mener Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige dog er et helt vanvittigt forslag.

'Hvad bliver det næste? Skal vi også til at betale for amerikanernes fedmeoperationer, fordi de bliver ved med at proppe sig med fastfood?' spørger han retorisk på sin Facebook-profil.

Til Ekstra Bladet uddyber han:

- Man skal ikke tvinge danskere til at betale for polakkers aborter. Det er jo ikke frivilligt at betale skat i Danmark, og det her forslag går ud over alt, hvad der overhovedet er rimeligt at tvinge andre til at betale for.

Han mener ikke, at Danmark skylder Polen noget fra fortiden.

- Nej overhovedet ikke, siger Lars Boje Mathiesen.

Et personligt valg

Han kan heller ikke se noget problem i at sammenligne et lands manglende fri abort med et andet lands problemer med fedme, men vil i stedet 'teste, hvor langt socialisterne vil gå i forhold til at løse andre landes problemer'.

- Det kunne være hvilken som helst sammenligning. Det skulle bare være noget, der er lige så langt ude, siger han.

- Men er det ikke lidt usmageligt at sammenligne abort med 'at proppe sig med fastfood'?

- Jeg sammenligner, hvad man skal forpligte sig til at betale for som land af andre borgeres problemer.

- Og der synes du, at de to ting er sammenlignelige?

- Nej, problematikken er sammenlignelig. Jeg synes, det er lige så vanvittigt, at vi skal finansiere folks personlige valg om at få en abort som at finansiere et personligt valg om at spise fastfood.

- Men abort er jo i det her tilfælde netop ikke et personligt valg, fordi de polske kvinder ikke kan få en, medmindre de er blevet voldtaget eller udsat for incest?

- Men vi er enige om, at Polen er et demokrati, ikke? Skal jeg gøre mig til moralsk dommer over, hvad der er forkert at gøre i deres land, spørger Lars Boje Mathiesen.

Og for Lars Boje Mathiesen ændrer det intet, hvis Polen gør abort helt forbudt. Han nævner alt fra forbud mod crocs-træsko til omskæring af piger i Afrika som eksempler på andre ting, som han heller ikke mener, at Danmark skal støtte økonomisk.

- Jeg ville stadig ikke blande mig i det, nej. Danmark kan og skal ikke redde hele verden.

Vil ikke vælge

- Hvad ser du egentlig helst, at det danske samfund betaler for, polske kvinders aborter eller amerikaneres fedmeoperationer?

- Det spørgsmål synes jeg ikke, jeg vil svare på. Det vil fornedre debatten til noget polemisk, hvor jeg ikke gider at være med.

- Men du kom jo selv med eksemplet?

- Jeg havde jo aldrig nogensinde sagt, at man skulle vælge. Jeg synes jo ikke, at vi skal betale for nogen af delene.

