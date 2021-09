Tordner mod lukrativ politiker-barsel: Stop det!

Mens politikerne i disse dage diskuterer, om øremærket barsel til danskerne er en god idé, kan de selv ånde lettet op. De bliver nemlig ikke selv påvirket af forslaget om at øremærke 11 ugers barsel til faderen.

Politikerne selv har nemlig ret til barselsorlov med fuld løn i op til 12 måneder, uden dette på nogen måde påvirker medforælderens barselsorlov.

Og det er der ingen planer om at ændre på lige foreløbigt, kan Ekstra Bladet berette onsdag.

Ifølge Dansk Folkepartis medlem af præsidiet, Pia Kjærsgaard, er det stejlt op ad bakke at få ændret politikernes lukrative barselsordning.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Kjærsgaard om netop de guldrandede politikerprivilegier.

Politikerne kan bl.a. få ubegrænset sygeorlov pr. mail, modtage skattefrit tillæg under orlov og være længere på barselsorlov. De optjener ligeledes eftervederlag under orlov.

Intet er sket ift. at få dæmmet op for de lukrative goder. Men DF's præsidiemedlem insisterer på, at der skal ske noget:

– Som alt andet kan man kun blive ved med at sige: Hvorfor ikke nøjagtigt samme vilkår? Vi har jævnligt møder om det her, og vi bliver ved med at snakke om det. Men Henrik Dam kan ikke gøre meget andet end os andre. Der skal være et flertal, siger Pia Kjærsgaard.

Det vil klæde os

Forslaget fra arbejdsmarkedets parter er ikke ligefrem faldet i god jord hos DF-veteranen:

– Jeg synes, det er et latterligt forslag. Det er, som om de tror, folk ikke kan tænke selv. Skal vi virkelig have nogen til at føre hele livet for os?

– Men når det er sagt, bør det være sådan, at folketingspolitikere har nøjagtigt samme forhold som alle andre, når det her bliver gennemført.

– Tror, du det er realistisk, at I får det?

– Jamen, vi taler og taler og taler. Men det fører ikke rigtig til noget.

– Men du vil tage det op igen?

– Ja, det vil jeg. Også denne gang.

Også Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, der er positivt stemt over for den nye barselsordning, mener, at politikernes barselsfest skal stoppes.

– Der findes aldrig en dårlig dag at gå i gang med at se på folketingsmedlemmernes privilegier. Og jeg mener, det vil klæde os at kigge på, om det måske er gået lidt for vidt.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er en af de politikere, der har haft en kæmpe barselsfest. Pernille Skipper (EL) mener, at det skal stoppes. Foto: Jens Dresling

