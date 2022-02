Tordner mod politikere: Skulle prøve at leve med smerter

Mona Mejlby har selv taget imod Arne-pensionen og har en klar besked til de kritiske politikere: Prøv selv et liv et smerter, før I tager stilling

Mona Mejlby har ikke meget tilovers for de privilegerede politikere på Christiansborg. Faktisk slet ingenting.

Den 66-årige kvinde fra Silkeborg har taget imod Arne-pensionen, og hun har nu en klar besked til kritikerne på Christiansborg. Prøv selv et liv i smertehelvede, før I udtaler jer.

Her retter hun især skytset imod de radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, og den konservative formand, Søren Pape Poulsen, som har udtrykt bekymring for Arne-pensionen og dens konsekvenser, da den, ifølge dem, trækker raske mennesker ud af arbejdsmarkedet.

Men det giver Mona Mejlby ikke meget for.

- Min første tanke er, at de ikke ved, hvad de snakker om. Jeg vil gerne citere en kendt person, som har udtalt, at hun ville ønske, at alle, der bliver valgt ind i Folketinget, har mindst ti års erfaring fra den virkelige verden.

- Jeg kan jo sige, at de skulle prøve at dykke ned i fakta og tallene og finde ud af, hvad det egentlig handler om, i stedet for at kaste sådan nogle påstande ud. Det er for nemt. Og så skulle de prøve at leve et liv med smerter, og hvor man så alligevel skal stå tidligt op og piske ud på landevejen, siger Mona Mejlby til Ekstra Bladet.

Mona Mejlby giver politikere på Christiansborg klar besked. Foto: Ernst van Norde

Hver morgen var hård

Siden hun var 16 år, har 66-årige Mona Mejlby knoklet på arbejdsmarkedet. Hun er tidligere klinikassistent og har desuden arbejdet på kontor i mange år. Senest i en sekretærstilling hos Forsvaret.

Det er 50 år med dårlige arbejdsstillinger, der har slidt på hendes krop. Daglige smerter i ryggen og nakken havde overtaget hendes liv, men så opstod der en mulighed. Arne-pensionen.

Det takkede Mona Mejlby ja til, og det har ændret hendes liv.

- Det var ikke sjovt at stå op om morgenen, fordi jeg aldrig vidste, hvordan dagen ville blive. Der var mange ting, som jeg måtte sige farvel til, fordi jeg ikke havde kræfter til både at passe mit arbejde og gøre andre ting ved siden af.

- Nu har jeg fået ro og god tid til at gå nogle ture, der har været så godt for min ryg. Jeg har fået mit liv og min livskvalitet tilbage, siger Mona Mejlby til Ekstra Bladet.

Nyt liv

I dag er Mona Mejlbys liv som forvandlet, og Arne-pensionen har reddet hendes liv som ældre.

- Jeg har arbejdet, siden jeg var 16. Jeg har sådan set aldrig været misundelig på dem, der kom på efterløn, fordi jeg vidste, at det ville komme til mig en dag. Men pensionsalderen er steget og steget, så det gjorde det bare ikke, men nu har jeg fået muligheden. Førhen var det ikke sjovt at stå op om morgenen, fordi jeg aldrig vidste, hvordan jeg havde det, siger hun til Ekstra Bladet.

Men den tid er forbi. Slut med pilleglas med smertestillende medicin. Mona Mejlby har fået et værdigt ældreliv.

Radikales Samira Nawa. Foto: Jens Dresling

Samira Nawa: Jeg lytter da

En af de politikere, som Mona Mejlby langer ud efter, er de radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa. Årsagen er dette citat:

- Jeg er alvorligt bekymret over situationen på arbejdsmarkedet lige nu, hvor vi har en akut mangel på arbejdskraft. I den situation nytter det jo ikke, at vi trækker raske mennesker ud af beskæftigelsen. Derfor bliver jeg rigtig bekymret, når jeg ser på de her nye tal, lød det fra Samira Nawa.

Ekstra Bladet har talt med beskæftigelsesordføreren, der holder fast i sin kritik.

- Hvad tænker du om, at der kommer sådan en kritik fra fagforeningerne og en person, der har fået ændret sit liv til det bedre med Arne-pensionen?

- Lige nu er vi i en situation på arbejdsmarkedet, hvor vi har hårdt brug for dem, der er på kanten, og seniorer, som skal lægge en indsats, hvis vi fortsat skal have råd til velfærden. I sådan en situation er der ikke brug for, at mennesker, der kan arbejde, skal have et tilbud om at trække sig. Derfor er vi imod Arne-pensionen, og vi har stemt imod, siger Samira Nawa.

- Nu har jeg talt med Mona, der fortæller, at hun ikke har haft overskud til andet end sit arbejde. Hvad vil du sige til hende?

- Jeg har det sådan, at hvis man er syg og har så mange smerter, at man ikke kan overkomme at gå på arbejde, eller skal tage et helt glas piller for at komme på arbejde, er man jo syg. Så falder man ikke i den kategori, hvor jeg taler med raske mennesker. Så er man jo nedslidt. Det er ikke rimelige forhold, og det er jo ikke sådan en som hende, jeg taler om, når jeg siger raske mennesker. Så kan jeg godt forstå, at man bliver forarget. Men vi er imod. Alle, der kan tage et år mere på arbejdsmarkedet, skal gøre det.

- Så de må bare ofre sig?

- Tingene hænger i hvert fald sammen. Men jeg vil ikke sige at ofre sig, fordi så får du det til at lyde, som om det er forfærdeligt at gå på arbejde. Det er ikke det, der er Radikale Venstres pointe, men når man er rask og godt kan give to-tre år mere til arbejdsmarkedet, så synes vi ikke, at der skal være incitament til at trække sig. Snarere tværtimod.

- Det er jo ikke ligefrem en guldrandet forretning at trække sig tilbage, så gør det slet ikke indtryk, når folk siger, at det har ændret deres liv til det bedre?

- På den måde så lytter jeg da. Jeg hører både dem, der er imod Arne-pensionen, og dem, der har udført et stort fysisk arbejde. Det er ikke bare for og imod. Det handler om, at vi skal skrue arbejdsmarkedet fundamentalt anderledes sammen helt generelt. For mig handler det ikke kun om at stå her og være imod Arne-pensionen, siger Samira Nawa.

De konservative: Ikke ansvarligt

Ekstra Bladet har også foreholdt de konservatives beskæftigelsesordfører, Niels Flemming Hansen, kritikken, da Søren Pape blandt andet har sagt, at det ikke skulle være muligt at trække sig tilbage for andre folks penge.

Han skriver i en sms til Ekstra Bladet:

'Vi mener ikke, at det er ansvarligt at hive raske mennesker ud af arbejdsmarkedet, når der er massiv mangel på arbejdskraft. Hver tredje Arne-ansøger er slet ikke i arbejde i dag. Og nedslidning er slet ikke et kriterium for at komme på pensionen. Det er dybt uansvarlig politik - og det koster for dansk økonomi.'

Bliver dårlig: Hvordan kan de sige det?

- Det er uanstændigt. Jeg kan blive helt dårlig, når jeg hører de borgerlige politikere tale om det på den måde. De siger, at de lever for andre folks penge, og det er den rene socialisme, hvad de ellers kan finde på at sige. Det er folk, der har arbejdet på fuld skrue i 42 år. De fortjener en værdig tilbagetrækning.

Så klar i mælet er forbundsformand i Fødevareforbundet NFF Ole Wehlast, efter han har hørt de borgerlige politikere tale om 'raske mennesker, der går på arbejde for andre folks penge'.

Ifølge ham var det hele formålet med pensionen, at hårdtarbejdende danskere kan få en værdig tilbagetrækning, inden de bliver syge eller smadrer sig selv.

- Og det er jo ikke sådan, at de bare vågner op til et pengetræ. Jeg kan slet ikke forstå, at de borgerlige politikere kan få sig til at sige det der, siger Ole Wehlast.