Tordner mod regeringens sorte motorvejsfrås: - Tåbeligt

Det giver ingen mening, at regeringen ikke vil undersøge et billigere og grønnere alternativ til Egholmlinjen, lyder det fra både forskere og politikere

Et forslag om den tredje Limfjordsforbindelse, der potentielt kan spare statskassen for udgifter på knap tre milliarder kroner, har ingen interesse for regeringen.

Det lod transportminister Thomas Danielsen (V) Ekstra Bladet forstå tidligere på ugen, efter at fagbladet Ingeniøren kunne berette om to forskere, der har fundet to billigere og grønnere alternativer til Egholm-motorvejen i Aalborg.

Regeringens kolde skulder skuffer forskerne bag.

- Det er ligesom de tre aber, der holder sig for ører, øjne og mund og hverken vil høre, se eller sige noget. Vi havde selvfølgelig håbet på, at det her ville være en øjenåbner, siger Anker Lohmann-Hansen, lektor emeritus ved Aalborg Universitet.

Voldsomt meget grønnere

Transportministeren har blandt andet begrundet afvisningen med, at 'det også koster penge at undersøge'.

- Det holder simpelthen ikke. Man kan lave trafikberegninger for 11.000-12.000 kroner pr. beregning. Hvis det er for mange penge at bruge, har ministeren da et problem, fortæller Anker Lohmann-Hansen.

Ud over at de to trafikforskeres alternativer kan spare statskassen for milliarder, så er forslagene også grønnere, fordi der ikke bliver inddraget nye arealer eller uberørt natur, som der gør med Egholmlinjen.

- Vores forslag er voldsomt meget grønnere, siger Anker Lohmann-Hansen.

Tåbeligt argument

Hos de tre venstrefløjspartier SF, Enhedslisten og Alternativet er man også uforstående over for ministerens kolde skulder.

- Det er superproblematisk, at man fra ministeriets side afviser at kigge på en løsning, som eksperter peger på er både grønnere og billigere, siger Sofie Lippert, transportordfører for SF.

- Det er en dårlig måde at starte en ministerperiode på. Egholm-motorvejen er dyr og ødelægger naturen. Når der så kommer nogen med seriøse forslag, der er bedre for både økonomi og natur, så er det da ministerens pligt at se på det, siger Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet.

De forstår ikke ministerens argument om at spare penge på undersøgelser.

- Det er et tåbeligt argument. Det er jo er jo en dråbe i havet i forhold til potentielt at spare tre milliarder, siger Torsten Gejl.

Forældet grundlag

Enhedslisten stemmer i og påpeger, at der er sket meget siden den planlagte linjeføring blev fastlagt i 2014.

- Det er et forældet beslutningsgrundlag, der ligger nu, og man er både blind og døv, når man ignorerer det. Jeg synes absolut, at der er grundlag for at revurdere den beslutning, siger Peder Hvelplund, der er valgt i Nordjylland for Enhedslisten.

Men en billigere og mere miljøvenlig løsning for den tredje Limfjordsforbindelse skal altså ikke undersøges nærmere, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

'Nu er der en beslutning fra et stort flertal i Folketinget, og derfor har erhvervslivet og borgerne i Nordjylland endelig vished for både linjeføring og tidsplan,' skriver han.