Tordner mod regler: Hænger ikke sammen

De danske regler om familiesammenføring er et underligt kludetæppe. Sådan lyder den kontante melding fra Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund.

- Der en samlet lov, som dog ikke hænger sammen. Der er så mange underlige regler, som er blevet bygget ovenpå og ovenpå og ovenpå, siger Rosa Lund.

Meldingen kommer i forbindelse med Ekstra Bladets dækning af, hvordan reglerne på området rammer danske statsborgere. De mange historier har fået støttepartierne Radikale Venstre og nu også Enhedslisten op i det røde felt.

- Dengang Mattias Tesfaye blev minister, sagde han, at for at kunne forsvare udlændingepolitikken, så skal man også kunne forklare den. Og jeg synes ærligt talt, der er mange ting i de her regler, vi ikke kan forklare, siger Rosa Lund.

- Så vi vil gerne have et serviceeftersyn af familiesammenføringsreglerne. De er kringlede, og de hænger ikke sammen, og jeg synes i virkeligheden, at vi burde gennemgå dem alle sammen og spørge: er der en mening i det her eller ej.

Vil have ændret loven

- Tal viser, at dem, der får flest afslag på familiesammenføring, er folk fra Thailand. Er der tale om symbolpolitik i dine øjne, når man fører så stram en politik på det her område?

- Ja, det er der i den grad tale om. Man gør jo folks kærlighedsliv til gidsel i udlændingepolitikken, slår Rosa Lund fast.

- Ønsker I en justering af, hvordan de nuværende regler bliver praktiseret, eller en decideret lovændring?

- Vi vil rigtig gerne have lovændringer. Der er masser ting, vi vil have ændret, som for eksempel kravet om, at man skal stille med over 100.000 kroner for overhovedet at kunne søge. Det betyder jo, at det primært er rige mennesker, som kan få lov til at blive familiesammenført.

- Men jeg ser gerne, at vi laver det som en samlet gennemgang af reglerne.

- Venstre har tidligere sagt, at også de er åbne for et serviceeftersyn af reglerne, men dog ikke for lovændringer. Kan du forestille dig et samarbejde mellem Enhedslisten og Venstre?

- Ja, ethvert skridt i retning mod en forbedring er et skridt i den rigtige retning, slutter Rosa Lund.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra regeringens tredje støtteparti, SF. Det har indtil videre ikke været muligt.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) var indkaldt til et åbent samråd torsdag på baggrund af Ekstra Bladets dækning af reglerne. Se dele af samrådet her: