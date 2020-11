Tordner mod rigspolitichef: - Han skal retsforfølges

Thorkild Fogde vidste, at det var i strid med loven, da politiet forsøgte at presse minkavlere til at aflive deres mink. Liberal Alliance kræver politichefens rolle undersøgt

Dansk politis øverste ansvarlige, rigspolitichef Thorkild Fogde, skal stilles for en dommer.

Det mener partileder i Liberal Alliance Alex Vanopslagh, der vil have rigspolitichefens rolle i minkskandalen undersøgt til bunds.

- Han skal stilles for en dommer og dømmes for at eksekvere en ordre, der er ulovlig, og som han ved er ulovlig, siger Vanopslagh til DR Nyheder.

Meldingen kommer, efter at det onsdag kom frem, at betjente landet over kontaktede minkavlere og pressede dem til at aflive deres mink, selvom Rigspolitiet var fuldt vidende om, at ordren var ulovlig.

Det fremgik af Fødevareministeriets redegørelse af minkskandalen, som blev offentliggjort onsdag.

Var orienteret

Et callcenter nedsat af Rigspolitiet fik stukket actioncards i hånden, hvor der stod, hvad de skulle gøre, hvis minkavlerne afviste politiets hjælp. Her fremgik det, at de skulle forsøge at overbevise avlerne med den begrundelse, at beslutningen 'var truffet'.

Men det var i strid med loven.

Da callcentret blev nedsat, vidste politiets øverste ledelsen nemlig godt, at beslutningen var truffet på et ulovligt grundlag.

5. november blev Thorkild Fogde gjort opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink slået ihjel. Alligevel ringede politiet til minkavlere fra 6. til 8. november. Altså dagen efter at rigspolitichefen var blevet orienteret.

Og det er rystende, mener Liberal Alliance.

LA: Det må undersøges

I en sms til Ekstra Bladet skriver Vanopslagh, at sagen 'må undersøges grundigere', og 'retsforfølges hvis undersøgelsen giver anledning hertil'.

Udmeldingen fra LA møder kritik fra SF's næstformand, Lise Müller.

'Hører Alex Vanopslagh sige, at rigspolitichefen skal stilles for en dommer og straffes. Jeg synes, Alex Vanopslagh skal trække vejret, bede om undersøgelser og lade være med at true med fængsel. Det er sgu ikke i orden, skriver Lise Müller på Twitter.

Ekstra Bladet ville gerne have fået Lise Müller til at uddybe sin kommentar, men dette har ikke været muligt.

Ifølge Sten Bønsing, ekspert i offentlig forvaltning, er det dog ikke et problem, hvis folkevalgte politikere blander sig i sager som denne.

- De må ikke blande sig i verserende retssager, men der er ikke noget, der forhindrer dem i at blande sig på den måde, siger Sten Bønsing.

Han understreger dog, at det ikke er op til politikerne at fælde dom.

Hvis Thorkild Fogde bliver retsforfulgt, er der flere mulige scenarier, alt efter hvilken rolle han har spillet, siger Sten Bønsing.

Strafferetligt efterspil

Der kan være tale om et ansættelsesretligt ansvar, som kan sanktioneres med en advarsel eller en afskedigelse, men rigspolitichefen risikerer også at blive tiltalt for embedsmisbrug, hvilket kan få et strafferetligt efterspil.

- Det er en kompleks problemstilling, hvis han har fået en ordre oppefra. Så har han pligt til at fortælle, at han mener, det er ulovligt. Og som udgangspunkt må han ikke udføre den her handling. Så skal han og alle medarbejdere nægte at udføre arbejdet, siger Sten Bønsing.

- Hvis han udtrykkeligt får at vide, at han skal gøre det alligevel, så har han ikke ansvaret.

