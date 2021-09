Tordner mod snyd - blev selv afsløret

Mette Thiesen har rejst hård kritik af, at gymnasieelever kan snyde via downloadede opgaver - nu er hun selv blevet afsløret i plagiat

Nye Borgerliges undervisningsordfører, Mette Thiesen, har været ude med en hård kritik af, at gymnasieelever kan downloade opgaver fra nettet til deres eksamener og dermed snyde i skolen.

Mette Thiesen glemte dog at fortælle, at hun under sit første år som jurastuderende selv blev taget i netop at kopiere en andens opgave. Den slags plagiat straffes hårdt, og Thiesen fik karantæne fra studiet et halvt år.

Det har Ekstra Bladet kunnet afsløre.

På Facebook skriver Mette Thiesen, at hun 'i næsten 20 år har været flov over' historien om sin eksamens-snyd.

Dette måtte således også gøre sig gældende i 2017, da hun satte sig til tasterne og tordnede mod snyd og plagiat blandt gymnasieelever.

Vis hvad de har lært

Baggrunden var, at danske gymnasier på forsøgsbasis havde givet eleverne mulighed for adgang til internettet ved skriftlige eksamener.

Det mente Thiesen var meget uhensigtsmæssigt

'Problemet er bare, at kløgtige unge mennesker selvfølgelig finder ud af, at de kan benytte nettet til at få adgang til gamle eksamensopgaver – og derved snyde og begå plagiat,' lød det fra Thiesen i 'Årsskriftet Critique'.

Hun fortsatte:

'Dermed forsvinder hele intentionen – og det grundlæggende formål – med eksamen, nemlig at eleverne skal dokumentere den viden, de har erhvervet, og også vise, at de kan anvende den uden hjælp fra Google eller via downloadede opgaver: vise, at de faktisk skal have lært noget i de tre år, de både har fået en betalt uddannelse og desuden modtaget hjemmeboende SU – de såkaldte cafe-penge.'

Færdig på første år

Mette Thiesen selv nåede dog ikke engang at vise, hvad hun havde lært i løbet af et enkelt år på sin skattefinansierede jura-uddannelse.

I løbet af det første år på studiet skulle hun i alt bestå fire fag, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger gennemførte hun kun to af dem, inden hammeren faldt, og hun blev knaldet for snyd.

Mette Thiesen oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til sagen, end det hun har skrevet på Facebook.

