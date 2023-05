Total-forvirring: Løkke slår bak-bak på Samsam

Moderaterne har aldrig ment, at Samsam-sagen skal undersøges, siger Lars Løkke Rasmussen nu. Partiet har ellers tidligere offentligt irettesat en ordfører for at afvise en undersøgelse

Forvirringen er total, når det gælder Moderaternes holdning til sagen om den terrordømte Ahmed Samsam:

I december måtte partiets folketingsmedlem Jon Stephensen gå bodsgang og beklage, at han offentligt var kommet til at sige, at Moderaterne ikke ville have undersøgt Samsam-sagen, selvom partiet var gået til valg på det.

'Jeg har været en tur i 24SYV programmet 'Valgt i Danmark'. I den forbindelse fik jeg indikeret, at Moderaterne ikke længere ønsker en undersøgelse af FE og Ahmed Samsam. Det er ikke korrekt. Den ligger i retssystemet. Men vi ønsker - som sagt under valgkampen - forløbet undersøgt,' skrev han på Twitter 12. december.

Stephensens irettesættelse af sig selv blev straks bakket op af flere partifæller. Men nu lægger partileder Lars Løkke Rasmussen nye alen til forvirringen:

Ifølge Løkke havde Jon Stephensen nemlig ret i første omgang. Han tog først fejl, da han rettede sig selv, lyder argumentet.

...

Lars Løkke går nu i rette med partiets tidligere irettesættelse af sig selv i spørgsmålet om at få Samsam-sagen undersøgt.

Præcis omvendt

For Moderaterne har aldrig ønsket en undersøgelse af Samsam-sagen, hvor flere eksperter ellers frygter, at der kan være begået justitsmord på den terrordømte Samsam, der selv hævder at være hemmelig agent for efterretningstjenesterne.

Det understregede udenrigsminister Lars Løkke mandag efter et lukket samråd i Folketinget, hvor regeringen en gang for alle afviste en undersøgelse af Samsam-sagen, som både Socialdemokratiet og Venstre ellers havde erklæret sig parate til før valget.

- Lars Løkke, før valget var du helt klar på at få undersøgt det her med Samsam. Nu vil du ikke. Hvorfor har du ændret mening?

- Men det er heller ikke rigtigt, hvis du går tilbage og kigger på, hvad jeg har sagt i den her sag.

- Du rettede Jon Stephensen, da han sagde, man ikke ville have det undersøgt ...

- Nej. Det er præcis omvendt. Det er simpelthen forkert, det, du står og siger.

- Har du hele vejen igennem afvist at få det undersøgt?

- Ja, det har jeg, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

- Det vi hele tiden har ment

Dermed lægges der nye alen til mystikken om, hvad Moderaterne egentlig mener.

For efter Stephensens - ifølge Løkke - forkerte rettelse af sig selv gik Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, til Jyllands Posten og understregede, at partiet stadig mente det, 'som de hele tiden havde ment' om Samsam-sagen:

- Vi mener det, vi hele tiden har ment. At sagen skal undersøges til bunds. Men at sagen lige nu ligger i retssystemet, udtalte han 12. december.

Yderligere udtalte top-moderaten Jakob Engel-Schmidt også dengang til TV 2, at Jon Stephensen 'havde fået det galt i halsen', da han afviste en undersøgelse.

Men det afviser Løkke nu altså fuldstændigt.

Lynhurtig kovending

Det er dog ikke nyt, at Moderaterne ikke længere støtter en undersøgelse af Samsam-sagen.

Det kom nemlig frem på dagen for regeringsdannelsen 16. december, at partiet ikke længere ønskede den del af FE-sagen undersøgt.

Det udtalte Henrik Frandsen til DR:

- Vi kommer til at stemme nej til det forslag. Vi ønsker en undersøgelse af FE-sagen, men vi mener ikke, at der er grund til at gå videre med Samsam-sagen, sagde han.

Med flertals-regeringens afvisning af at få sagen gransket nærmere bliver undersøgelsen i sagens natur ikke til noget.

