Total forvirring om Syrien-aftale

Nu kommer de danske børn hjem fra syriske terrorlejre.

Og måske endda deres forældre med.

Sådan tolker henholdsvis SF og de radikale i hvert fald den aftale om børn i syriske lejre, som et bredt flertal i Folketinget har indgået tirsdag.

Men det står de ret alene med. For både regeringen og de konservative er uenige i de udlægninger:

- Vi tager ikke børnene hjem, hvis forældrene følger med, fastslår Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.

Hvorfor først nu?

Politikerne bag aftalen - det er alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet - kalder selv aftalen for 'bred', hvilket er et plus-ord på christiansborgsk.

Men med den åbenlyse uenighed om, hvad tekstens rækkevidde overhovedet er, så ville onde tunger måske nærmere kalde aftalen for 'fluffy'.

Nedsættelsen af en 'tværministeriel taskforce', der skal undersøge mulighederne for at evakuere 'børn uden deres forældre' fra lejrene i Syrien, kommer efter flere års debat.

Det afføder selvfølgelig spørgsmålet om, hvorfor regeringen med 'børnenes statsminister', Mette Frederiksen, i spidsen, ikke langt tidligere har fundet anledning til at nedsætte sådan en taskforce.

- Det kan man altid sige, lyder det fra Rasmus Stoklund. Han understreger i øvrigt, at sagen er undersøgt før, men at der nu er mere at undersøge.

Halv-finsk løsning

Det gælder eksempelvis den såkaldt 'finske løsning', som regeringens støttepartier har talt varmt for.

Finland har en udpeget embedsmand, der i samarbejde med efterretningstjenesterne vurderer børns og forældres evakuering fra lejrene set i forhold til den sikkerhedsrisiko, de udgør for Finland.

De konservatives retsordfører, Naser Khader, kalder den model, der med aftalen er udsigt til i Danmark, for 'en halv-finsk løsning'.

Det sker blandt andet med henvisning til, at det i en dansk kontekst ikke skal være embedsfolk, der skal træffe beslutningerne om evakuering, men politikerne.

