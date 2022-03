Trækker Mærsk-ros i land: 'Jeg var ikke klar over det'

Først var der 'thumbs up' og ros til Mærsk for 'at stoppe for containerfragt til og fra Rusland'.

Men nu modererer statsrevisor og kritisk Mærsk-aktionær Frank Aaen sin lovprisning af rederi-giganten. Det sker, efter Ekstra Bladet torsdag har kunnet fortælle, at A.P. Møller - Mærsk fortsætter sine leverancer til og fra Rusland langt ind i sommeren 2022.

- Min opfattelse var klart, at nu stoppede Mærsk transporterne til og fra Rusland. Jeg forstår selvfølgelig godt, at de containere, der står på et skib, skal leveres, siger Frank Aaen til Ekstra Bladet.

- Men jeg var ikke klar over, at der fortsat er mange ordrer, lyder det fra Enhedslistens mangeårige Mærsk-aktionær, som gennem foreningen Kritiske Aktionærer stiller spørgsmål ved Mærsks generalforsamlinger.

Ifølge en optælling foretaget af Ekstra Bladet vil A.P. Møller - Mærsk frem til mindst juli måned sejle ind og ud af russiske havne mindst 121 gange. Det vil ske fordelt på mindst 42 forskellige skibe.

Først herefter er der sat en prop i nye bestillinger.

Men Frank Aaen mener, at stoppet skal komme hurtigere:

- Jeg vil opfordre til, at man så hurtigt som overhovedet muligt trækker sig helt fra de aftaler, man har med Rusland; også fra de russiske havne, siger Frank Aaen.

- Jeg har godt læst artiklen i Ekstra Bladet, hvor det fremgår, at der er mange, store ordrer. Men det var jeg ikke klar over, lyder det fra Frank Aaen.

Ren røv

Lisbeth Bech Poulsen, SF-erhvervsordfører, kritiserede på linje med Frank Aaen torsdag det danske rederis fortsatte engagement i Rusland

- De trækker sig jo slet ikke, selvom de siger det. Mærsk har fortsat masser af aktiviteter i Rusland. De har skibe liggende i Skt. Petersbrog. Deres ordrebøger er fulde. Og de er medejere af en masse russisk infrastruktur, siger hun.

- Hvis man selv går ud og melder, at man vil have ren røv at trutte i forhold til Putin, så må man tage skridtet fuldt ud.

Gå hele vejen

Mærsk understreger, at suspenderingen af Rusland kun gælder nye bookinger, og derudover vil selskabet fortsat fragte fødevarer, medicin og humanitær hjælp. Men det holder ikke, at selskabet fortsætter, lyder det:

- Jeg synes, at vi i Danmark skal presse på for flest mulige sanktioner. Men hvis man som selskab gerne vil være på moralens høje hest og melde ud, som Mærsk gjorde i går (tirsdag, red.), så må man også gå hele vejen.

Sejler i milliarder

A.P. Møller-Mærsk har da også milliarder af gode grunde til at holde fast i Rusland. Blandt andet afslører selskabets nyligt offentliggjorte regnskab, at selskabets russiske aktiviteter står for en omsætning på ti milliarder kroner.

Mærsk har på den seneste været under beskydning for selskabets handel med tyskerne under Anden Verdenskrig. Det er imidlertid ikke noget, der har haft indflydelse på selskabets enorme pengetank.

Tværtimod kunne selskabet i starten af februar offentliggøre et historisk regnskab, der viste et overskud på 118 milliarder kroner. Aldrig har et dansk selskab tjent så mange penge et enkelt år.

Danske Mærsk: Spin-svar på engelsk

’That’s a good vending, maybe we can use it in another pressemeddelelse.’

Presseafdelingen på Esplanaden har tilsyneladende været så tilfredse med egen indsats, at A.P. Møller-Mærsk end ikke har fundet det nødvendigt at oversætte rederi-gigantens spin-svar til dansk fra internt corporate-engelsk.

Julekalender-sprog

I tirsdags meddelte Mærsk, at selskabet sætter Rusland på midlertidig pause. Ekstra Bladet har siden spurgt, hvordan pausen hænger sammen med, at det har fragtskibe liggende i Sankt Petersborg, og at der er skibe på vej til og fra Rusland.

Ren julekalender

I den forbindelse har danske Mærsks danske presse-officer sendt en mail fra Esplanaden til Rådhuspladsen.

På rent ’The Julekalender’-sprog.

Ekstra Bladet bringer her – for fuldstændighedens skyld – Mærsks fulde svar:

’Vi har følgende statement omkring Global Ports:

A.P. Moller – Maersk, through APM Terminals, own 30.75% of Global Ports Investments (GPI) which operates 6 terminals in Russia and 2 in Finland. GPI does not operate in Ukraine. With GPI we are looking at how to comply with the ever evolving sanctions and restrictions and am preparing possible next steps.

Du finder svar på dit spørgsmål om, hvorfor vi fortsat har skibe i og på vej til Rusland i det statement, jeg allerede har sendt:

Our priority is to do our best to handle and deliver as planned all the bookings placed before this announcement subject to sanctions imposed.

Vi svarer også på, hvorfor vi har besluttet at midlertidigt suspendere nye bookinger til og fra Rusland, bortset fra fødevarer, medicin og nødhjælp:

With the fluid circumstances of regular updates and adjustments to the sanctions list we see clear need to take some time to establish new and revise existing processes of accepting and handling bookings’.

Forsinkelser

Ekstra Bladet kan desuden konstatere, at der ligger russiske Mærsk-bookinger frem til 10. juli, at Mærsk har Global Ports sammen med Sergey Shishkarev, der har tætte forbindelser til Putin. Til det svarer Mærsk pludselig på dansk:

’Du kan citere os for følgende:

Afhængigt af situationen sejler vi fortsat med allerede planlagte bookinger, hvoraf mange bliver voldsomt forsinkede, og derudover fragt af fødevarer, medicin og nødhjælp. I forhold til Global Ports må vi henvise til kommentaren fra i går.’

