Trækker ultimativt våben mod Mette F.

Sofie Carsten Nielsen klar til at stemme for mistillidsdagsorden med blå blok, hvis Mette Frederiksen vil fortsætte sin etpartiregering efter næste valg

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, er klar til at trække det ultimative våben for at afsætte Mette Frederiksens etpartiregering efter næste valg.

Nemlig at Radikale Venstre vil stemme sammen med blå blok for en mistillidsdagsorden mod S-regeringen i Folketingssalen, hvis det skulle komme så vidt. Og hvis en regering har mindst 90 folketingsmandater i mod sig, så kan den ikke fortsætte.

Det fastslog hun efter lidt udenomssnak ved det radikale nytårsstævne lørdag, hvor statsminister Mette Frederiksen ellers havde fastslået, at hun vil fortsætte den nuværende S-regering - og agter at gå til valg på den model. Altså uden radikale eller andre partier i regeringen.

Radikale Venstre havde lørdag inviteret statsministeren og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til partiets nytårskur. Fredag havde Sofie Carsten Nielsen i et interview med Politiken afvist, at Radikale efter næste valg vil pege på en regering med kun et parti som i dag.

Men truslen i Politiken tog statsministeren ikke specielt alvorligt.

– Jeg går til valg på, at den her regering fortsætter sit arbejde, fastslog Mette Frederiksen, der undgik at tale med pressen.

Sofie Carsten Nielsen afviste fredag overfor Ekstra Bladet at uddybe sin melding til Politiken. Men stillede altså lørdag op til interview.

– Mette Frederiksen vil fortsætte sin etpartiregering. Vil Radikale Venstre så stemme for en mistillidsdagsorden mod en Mette Frederiksen-ledet etpartiregering efter næste valg?

– Vi kan ikke fortsætte med en etpartiregering efter næste valg. Uanset hvilket parti det er.

– Så hvis det kommer der til, så vil I stemme for en mistillidsdagsorden?

– Nu må vi jo se, hvad valgets tale er.

– Hvis valgets tale er, at mandatfordelingen er nogenlunde som i dag?

– Vi har sagt rimelig tydeligt, at vi kommer ikke til at fortsætte med at lægge mandater til en etpartiregering.

– Så det er ja?

– Uanset hvilken form det falder ud, så kommer vi ikke til at lægge mandater til en etpartiregering.

– Så svaret var ja?

– Det må det jo blive, lød det fra Sofie Carsten Nielsen, der altså har et mantra om, at store problemer skal løses hen over midten i dansk politik. Underforstået med De Radikales løsninger.

Hellere rå fisk

Mette Frederiksen og socialdemokraterne har dog ikke nogen som helst vilje til at lukke De Radikale ind i regeringskontorerne igen. Her skræmmer især Margrethe Vestagers store indflydelse - og efter de fleste socialdemokraters opfattelse stædighed - under Thorning-regeringen.

Hos Mette Frederiksen og den øvrige partitop oplevede man, at Radikale Venstre svigtede regeringssamarbejdet voldsomt på eksempelvis udlændinge- og fordelingspolitikken. Dagbladet Børsen kunne således fredag citere statsministerens rådgivere for, at Mette Frederiksen hellere vil spise sushi end at gå i regering med De Radikale.

– Man kunne læse i Børsen i går, at Mette Frederiksen faktisk hellere vil spise rå fisk, end hun ville tage jer med i en regering. Hvad mener du om det?

– Jeg troede ellers, at det var helt ’comme il faut’ hele vejen rundt i Danmark at spise sushi i dag. Det findes også med makrel, så den er hele vejen rundt. Det tager jeg med et stort grin. Jeg spiser både med glæde leverpostej, makrelmad og sushi. Jeg er rimeligt altædende, forklarer Sofie Carsten Nielsen med henvisning til nogle af statsministerens hofretter: leverpostej og makrel i tomat.