Transportkaos op til jul: Nu kræver ordførere ministeren på banen

Kravet om, at man skal have gyldigt coronapas i dele af den offentlige transport, skaber store problemer for personer, der for nylig har haft corona

Personer, som er raske og symptomfri, risikerer at blive forhindret i at tage toget på juleferie på grund af kravet om coronapas.

Og det er problematisk, mener flere af Christiansborgs sundhedsordførere, som vil tage det op med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Fra søndag er der indført krav om, at man skal have et gyldigt coronapas for at tage Intercity- og lyntog eller en fjernbus.

Men for personer, som har fået en positiv coronatest, vil coronapasset være ugyldigt i 14 dage.

Opdateres ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Transportminister Benny Engelbrecht forklarede på et pressemøde søndag, hvorfor man ikke må tage toget hjem til jul, hvis man er ude af isolation, men stadig ikke har fået coronapas.