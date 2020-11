Transportminister går i selvisolation

Benny Engelbrecht har deltaget i et arrangement med en person, som efterfølgende er testet positiv

Transportminister Benny Engelbrecht går i de kommende dage i selvisolation.

Det oplyser han på Twitter.

Årsagen er ifølge ministeren, at han tirsdag eftermiddag deltog i et arrangement, hvor en deltager efterfølgende er blevet testet positiv med covid-19.

Benny Engelbrecht skriver, at hans selvisolation vil få konsekvenser for blandt andet et planlagt samråd torsdag samt lovbehandling fredag.

Flere ministre har været i isolation

Transportministeren skulle torsdag have været i åbent samråd sammen med erhvervsminister Simon Kollerup om effekten af sommerpakken i landdistrikterne. Her har Dansk Folkepartis Mette Hjermind Dencker bedt ministrene redegøre for effekten af de dele af sommerpakken, som var direkte relateret til landdistrikterne.

Benny Engelbrechts selvisolation er langt fra første gang, en minister har måttet blive væk fra officielle arrangementer på grund af risiko for smitte med coronavirus.

Således har blandt andet sundhedsminister Magnus Heunicke flere gange været i selvisolation, fordi han har været nær kontakt med smittede.

Efter møde i Folketinget: Minister i selvisolation

Flere folketingsmedlemmer har desuden været smittet med coronavirus, hvilket i en periode betød, at en stribe medlemmer og ministre måtte gå i selvisolation.

Smittet embedsmand får minister til at isolere sig igen