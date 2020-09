Transportminister i ny bog: Derfor gik vi fra hinanden - men bor stadig sammen

Allerede i februar løftede transportminister Benny Engelbrecht (S) den første lille flig ind til sit private liv. Sammen med sin hustru, Charlotte Riis Engelbrecht, slog han en opdatering op på facebook, hvor han fortalte, at de efter 30 år som kærester og ægtefolk havde valgt ikke længere at være et par, at han havde fundet en ny kæreste - men at de alligevel ville fortsætte med at bo sammen i deres hus i Adsbøl i Sønderjylland.

- Jeg var meget bekymret for, hvordan det ville blive modtaget. Jeg stillede mig ud på tynd is, og det var en utraditionel beslutning, men også en lettelse at kunne sige det åbent. Mit og Charlottes forhold var på det tidspunkt allerede for længst brændt ud. Mest af alt fordi jeg havde arbejdet alt for meget og ikke havde plejet vores samliv i tide. Men jeg opdagede det ikke, det var noget, der bare skete langsomt over tid - og så var det for sent. Det var en fælles beslutning.

- Hvad er den værste omkostning ved blot at bo sammen?

- Vi er blevet gode room-mates, men det var en smertefuld erkendelse, at vi ikke længere kunne være gode kærester for hinanden. En sorg, som altid vil være der. Vi har nu begge fået en ny kæreste og dermed 'en second chance'. Og vi har forhåbentligt lært noget af det, vi gjorde galt, siger han til Ekstra Bladet.

Rå opvækst

I en ny bog, 'selvlært', åbner Benny Engelbrecht nu en større dør ind til sit private liv. Biografien er netop udkommet og er skrevet af hans bror Flemming Sørensen.

I bogen fortæller Benny Engelbrecht om sin opvækst i familien, der var præget af morens sygdom, stofmisbrug, selvmordsforsøg og depressioner og død, kort før han fyldte 20 år - og om at have en totalt fraværende far, der burde have fået en diagnose og hjælp.

Benny Engelbrecht lukker i ny bog op for sit private liv og fortæller om at bryde sit ægteskab efter 30 år - og om at vokse op i en dysfunktionel familie. PR-foto

- Jeg er ikke vred eller bitter. De gjorde det begge så godt, de kunne, men det var måske en af grundene til, at jeg valgte ikke selv at få børn, allerede før jeg gik ind i politik. Jeg var bekymret for, at jeg ville knokle så meget, at jeg ville blive lige så fraværende som min far, så vi tog en fælles beslutning om det. Men nu har min kæreste, Mette, bragt to børn ind i familien, hvilket jeg er lykkelig for også at få lov at opleve.

Egentligt drømte Benny Engelbrecht om at blive journalist eller rockmusiker, men prøvede en masse andet og er lige nu transportminister. Foto: Ritzau Scanpix

- Når jeg vælger at fortælle min historie, er det ikke for at hige efter sympati, men med et oprigtigt ønske om at kunne bringe inspiration til andre. Vise de mange, der vokser op i en dysfunktionel familie og har en meget lav uddannelse, at de godt kan komme ud på den anden side og få sig et rigtig godt liv. Jeg bruger nu min fortid i mit politiske arbejde med at vores samfund ikke skal bestå af enkelte mønsterbrydere, men være et samfund, der bryder mønstrene, siger Benny Engelbrecht.

- Du har også brudt et mønster ved at bryde op efter 30 år og blive boende sammen - selv om I begge har fået ny kæreste.

- Ja, det fungerer egentligt meget fint at bo sammen. Det er et stort hus, så når Charlotte bliver træt af at se på mit fjæs, så kan hun sagtens undgå det. Og jeg er jo også som minister nødt til at være rigtig ofte i København og er derfor primært kun i Sønderjylland i weekenderne.

- Hvorfor bliver I boende sammen?

- Charlotte arbejder i Sønderjylland, og jeg hører nu engang til i Sønderjylland. Vi har stadig meget til fælles som blandt andet politik, og vi har nogle hunde, der skal passes. Der er en masse teknisk og praktisk ved det, og jeg holder meget af stedet og vores hus, som jeg selv har været med til at bygge. Men det er som alt andet ikke kun idel lykke, og der er blevet grædt meget. Jeg er god til at græde.

- Du holder strengt din kæreste, Mette, ude af søgelyset?

- Ja, men jeg kan fortælle, at hun er en begavet, klog, veluddannet kvinde, der har en stor æstetisk sans ... så man kan undre sig over, at hun - med de egenskaber - kan li’ mig.