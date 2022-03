Tre EU-ledere er ankommet til Ukraines hovedstad

Premierministrene fra de tre EU-lande Polen, Slovenien og Tjekkiet er tirsdag ankommet til Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det skriver Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, på Facebook.

Han er sammen med den polske vicepremierminister, Jaroslaw Kaczynski, og premierministrene Janez Hansa og Petr Fiala fra henholdsvis Slovenien og Tjekkiet. Det fremgår af Facebook-opslaget tirsdag aften.

- Vi bliver nødt til at stoppe denne tragedie, der foregår mod øst, hurtigst muligt, lyder det fra Mateusz Morawiecki.

- Vi er i Kyiv, skriver han til sidst i opslaget.

Kampe er rykket tættere og tættere på hovedstaden Kyiv, siden Rusland invaderede Ukraine natten til torsdag den 24. februar.

De tre regeringschefer er taget til til Ukraine som 'repræsentanter for Det Europæiske Råd', lød det tirsdag i en polsk regeringserklæring.

Besøget er organiseret i samarbejde med EU's præsident, Charles Michel, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Formålet med besøget er at bekræfte EU's enstemmige støtte til Ukraines suverænitet og uafhængighed og præsentere en bred pakke af støttetiltag til den ukrainske stat og det ukrainske samfund, lød det i erklæringen.

De tre europæiske regeringschefer er kommet med tog til Kyiv.

Den polske premierminister skrev tidligere tirsdag i et opslag på Facebook, at rejsen har fundet sted på den 20. dag af Ruslands præsident Vladimir Putins 'forbryderiske aggression mod Ukraine'.

- I en så afgørende periode for verden er det vores pligt at være, hvor historien skabes. Fordi det gælder ikke os, men vores børns fremtid. De fortjener at leve i en verden fri for tyranni, skriver han.

De tre premierministre skal efter planen mødes med Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, i Kyiv. Det skriver nyhedsbureauet AFP.