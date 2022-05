Tre for og tre imod

Onsdag kan vi stemme om det danske forbehold for deltagelse i EU’s forsvarssamarbejde.

Den afstemning var aldrig kommet, hvis der ikke havde været krig i Ukraine. Også selv om Ukraine har meget lidt med EU-forsvar at gøre, og det især er USA og Storbritannien og ikke EU, som har hjulpet ukrainerne med tunge våben og penge.

Men krigen har sat gang i regeringer i hele EU, forsvarsbudgetterne er mangedoblet, Sverige og Finland vil efter generationers neutralitet ind i Nato, og herhjemme er en stribe S-ministre vendt på en tallerken. For nogle måneder siden var EU-forbeholdet ligegyldigt. Nu er det afgørende, vi ’kommer helt ind i hjertet’ af EU.

Og hvad betyder resultatet af afstemningen så? På den korte bane ikke meget.

Bliver det et nej, vil Danmark fortsat være udenfor EU-forsvaret, men kan deltage i mange andre humanitære og skarpe missioner bare ikke med EU-flag. Udvikler EU’s forsvarssamarbejde sig, står vi udenfor.

Politisk vil et ja-flertal være en stor sejr for Mette Frederiksen. Så er hun lykkedes med det, Nyrup (2000 med euroen) og Løkke (2016 med retsforholdet) tabte.

Bliver det ja-flertal, vil Danmark meddele EU, vi nu er med på holdet og indtræder straks i de komiteer, som EU-forsvaret rummer.

Vi skal også bygge en EU-forsvarsadministration op og vil være forpligtet til at sende folk til EU-bureaukratiet på et helt andet niveau end i dag. Det bliver ikke gratis, og pengene hentes fra forsvarsbudgettet.

Og hvad handler det så om?

Vil vi sige ja (til at droppe) eller nej (for at bevare) forsvarsforbeholdet. Hvad taler for, og hvad taler imod?

Her har du tre gode grunde til hvert svar:

Derfor JA

Arkivfoto: Anthon Unger

1. Danmark er det eneste europæiske Nato-land, som ikke er med i det fælles EU-forsvar. Krigen i Ukraine viser, vi lever i et usikkert Europa, hvor der for første gang siden 1945 føres brutal erobringskrig. Vi skal stå sammen med de andre EU-lande.

2. Europa kommer på den lange bane til at klare flere forsvarsopgaver selv, fordi USA koncentrerer sig om Kina og Fjernøsten. Danmark må være med til at løfte denne indsats.

3. Vi skal ’være med ved bordet’ - altså have indflydelse på og beslutte fælles EU-aktioner på forsvarsområdet og være klar til at sende soldater afsted. Danmarks placering i EU svækkes, hvis vi ikke er med i det fælles forsvarssamarbejde.

Danmark kan få viden om cyberaktiviteter og andet, og ingen kan tvinge os til at deltage i noget, som Folketinget ikke vil være med til. I det centrale europæiske samarbejde (PESCO) kræves der kun, vi er med i ét ud af 60 projekter.

Vi bestemmer selv, om vi vil sende soldater til EU-missioner og Nato-opgaver har altid første prioritet. Danmark kan nedlægge veto (vi har aldrig brugt vores vetoret), og vi kan sige nej til at være med i konkrete operationer.

Ja-siden fremhæver, det er vigtigt, at Danmark er med til at bekæmpe Islamisk Stat i Afrika, samt at vi stopper mulige flygtningestrømme, før de rammer Middelhavet. Europæisk forsvar leverer ikke de afgørende, blodige militære aktioner, men ’blød sikkerhed’ bl.a. i Bosnien. Altså i stil med FN’s fredsbevarende arbejde.

Derfor NEJ

Arkivfoto: Lars Krabbe

1. Danmark skal koncentrere sig om indsatsen i Nato og samarbejdet med de to tungeste lande på den militære scene - USA og England. Ingen af dem er med i EU. Vi skal styrke samarbejdet indenfor Nato og koncentrere os om truslen fra Rusland og samarbejdet omkring Østersøen.

Vi har som ultimativ beskyttelse brug for amerikanske og engelske atomvåben - ikke et nedslidt, svagt udrustet tysk forsvar og et Frankrig, der er mest optaget af deres gamle kolonier og våbensalg.

Afgørende er, at Danmark i dag ikke engang kan levere den forsvarsindsats, som vi har forpligtet os til overfor vores allierede i Nato og USA. Vi har selv kæmpemæssige mangler, hvorfor så satse på EU-forsvar, som ikke giver os øget sikkerhed?

2. Det europæiske forsvarssamarbejde indeholder traktatmæssigt - i modsætning til Nato - ingen kollektiv sikkerhedsgaranti. Hvis russerne tager Bornholm, vil der efter EU-reglerne ikke være nogen pligt for Tyskland eller Frankrig til at hjælpe os. Det er der efter Nato-traktaten.

Den langsommelige og svage tyske støtte til Ukraine viser, Danmark ikke kan bygge sin sikkerhed på EU

3. Langt det meste af EU's militære indsats foregår i Afrika, som er uden sikkerhedsmæssig interesse for Danmark. Hvad skal Danmark i Sudan, Burundi, Mali og Den Centralafrikanske Republik, når truslen mod os kommer fra Rusland?

Hertil kommer, at der er krige nok i verden til alle. Selv om vi ikke kan deltage i EU-aktioner, er der mange andre internationale opgaver, som Danmark uden problemer kan melde sig til bl.a. for FN.

