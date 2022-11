Tre mere siet fra: Mette Frederiksen forhandler videre med syv partier

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) siger på et doorstep, at regeringsforhandlingerne fortsætter med Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Hun tror desuden på en bred regering.

Socialdemokratiet gik til valg på at danne en regering hen over den politiske midte med både røde og blå partier.

- Vi kan godt danne en bred regering i Danmark. Det kræver, at vi kan blive enige om det politiske indhold. Målet er ikke kun at samles om det allermest fundamentale, men også en ambitiøs og balanceret udvikling af vores samfund.

- Der er fra en række partier et oprigtigt ønske om at samarbejde på en ny og tættere måde, siger Frederiksen.

Tidligere onsdag var Enhedslisten til forhandlinger hos Frederiksen i Statsministeriet, hvor de fleste møder med den kongelige undersøger efter folketingsvalget 1. november finder sted.

Efterfølgende meddelte Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, at det tidligere støtteparti til S-regeringen var ude af forhandlingerne.

Kort tid efter meldte Alternativet det samme ud. Allerede efter de første forhandlinger for små tre uger siden meddelte Danmarksdemokraterne, at de var ude. I forbindelse med onsdagens doorstep blev Nye Borgerlige ikke nævnt som et parti, der fortsat er med i forhandlingerne.

Meldingen fra Mette Frederiksen kommer efter Venstres landsmøde i weekenden. Her slog formand Jakob Ellemann-Jensen fast, at Venstre vil afsøge muligheden for at indgå i en regering hen over midten med Socialdemokratiet. Venstre har længe ellers pure afvist tanken.

Ellemann-Jensen har også tidligere udtalt, at han ikke 'stoler' på Frederiksen. Men det vil Mette Frederiksen ikke holde ham op på.

- Jeg har været på Christiansborg i 21 år, og der er sagt meget gennem tiden.

- Der er ikke noget, der er sagt fra nogle kolleger, som jeg tager med ind i forhandlingslokalet.

- Jeg forhandler på et nyt stykke papir. Det er vores fælles opgave at se, om vi kan finde kompromisser, siger hun onsdag.

Allerede onsdag klokken 14.30 kommer Venstre til videre forhandlinger hos Frederiksen, oplyser hun.

En ny regering har dog fortsat lidt lange udsigter.

- En regering skal være manøvredygtig, holdbar og skal løse danskernes problemer. Det kræver tillid i det interne samarbejde, og det kræver tid.

- Derfor kan jeg allerede nu sige, at der vil være forhandlinger i hvert fald nogle uger endnu, siger Frederiksen.