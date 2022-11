Tre ministre forlader regering på en måned

Presset stiger på Japans premierminister, Fumio Kishida, efter at landets indenrigsminister søndag har trukket sig fra sin post.

Han er den tredje minister, der forlader Kishidas regering siden 24. oktober.

Den nu tidligere indenrigsminister, Minoru Terada, gav sin afskedsbegæring, efter at flere medier rapporterede, at Kishida ville fyre ham.

Årsagen til ministerens afgang er en finansieringsskandale i Japan.

Tilfredsheden med Kishida i befolkningen har været nedadgående, siden attentatet mod tidligere premierminister Shinzo Abe i juli.

Drabet på Abe blotlagde en mangeårig forbindelse mellem regeringspartiet, Det Liberale Demokratiske Parti (LDP), og den nyreligiøse Moon-bevægelse, der på engelsk kaldes Unification Church.

Kritikere kalder bevægelsen en kult.

Undskylder

En meningsmåling, der blev fortaget i weekenden, inden Teradas exit, viser, at blot 30,5 procent af de adspurgte mener, at Kishida gør et godt stykke arbejde

Det er 2,6 procentpoint færre end ved en måling foretaget i oktober.

Over halvdelen af de adspurgte mener desuden, at Kishida har håndteret to andre ministres opsigelser dårligt.

Minister for økonomisk revitalisering Daishiro Yamagiwa og justitsminister Yasuhiro Hanashi er de to ministre, der - ud over Terada - har trukket sig i løbet af den seneste måned.

Søndag sagde Kishida, at han gerne vil undskylde for, at tre ministre har trukket sig på en måned.

- Jeg føler et tungt ansvar, sagde han til journalister.

Daishiro Yamagiwa trak sig på grund af sin forbindelse til Moon-bevægelsen.

Moon-bevægelsen er blevet debatteret heftigt i Japan siden attentatet mod Shinzo Abe i juli.

Det skyldes, at den tidligere premierministers formodede drabsmand har sagt, at hans mor blev ruineret af Moon-bevægelsen. Han mente, at Shinzo Abe havde promoveret den nyreligiøse bevægelse.

LDP har anerkendt, at der er mange i partiet, der har forbindelser til bevægelsen, men de afviser, at der er en organisatorisk forbindelse mellem partiet og bevægelsen.

Størstedelen af de japanske vælgere var desuden imod Kishidas beslutning om at holde en statsbegravelse for Shinzo Abe.