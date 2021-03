Tre ministre indkaldt til hastemøde om afsløringer

De tre ansvarlige ministre skal nu i et hastemøde fredag eftermiddag stå skoleret om Ekstra Bladets nylige afsløringer af IS-udsmuglinger af børn i de syriske lejre.

Det er formandskabet af Udenrigspolitisk Nævn, der har hasteindkaldt udenrigsminister Jeppe Kofod, forsvarsminister Trine Bramsen og justitsminister Nick Hækkerup til mødet, oplyser næstformand i nævnet Michael Aastrup Jensen (V).

- Det gør vi for to ting. Den ene ting er at få at vide, hvad det er, der står i den rapport, som I har beskrevet. Men lige så meget for at få en forklaring på, hvorfor man fra regeringens side har forsøgt at hemmeligholde rapporten overfor Udenrigspolitisk Nævn, siger han.

Regeringen advaret af FE: Islamisk Stat smugler børn ud fra fangelejrene

Hastemødet i Udenrigspolitisk Nævn er fredag klokken 14:30, oplyser Michael Aastrup Jensen yderligere.

Ekstra Bladet har de seneste dage afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste sidste år orienterede S-regeringen om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Senest kunne Ekstra Bladet samtidig afsløre, at Islamisk Stat har udset sig 350 børn ned til 10-årsalderen, når de smugler børn ud fra lejrene.

Danske børn i fare: Islamisk Stat har udset sig 350 børn