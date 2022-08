Tre statsministerkandidater mødes søndag til tv-debat

Søndag 4. september mødes de tre statsministerkandidater til tv-debat på DR. Det meddeler DR onsdag på sin hjemmeside.

Det er statsminister Mette Frederiksen (S), Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Folketingsvalget er ganske vist ikke udskrevet endnu, og det kan i princippet vente med at blive afholdt helt til 4. juni næste år.

Men eftersom Mette Frederiksen har en meget konkret trussel fra De Radikale om enten at udskrive valg senest ved Folketingets åbning 4. oktober eller blive stillet over for et mistillidsvotum, vurderer mange politiske iagttagere, at valget er lige om hjørnet.

Chefredaktør i DR Nyheder Thomas Falbe forklarer årsagen til debatten således:

- Prisen for at varme boligen op fortsætter med at stige, det samme gør regningen i supermarkedet.

- Sundhedsvæsenet knager i fugerne, og samtidig forværres klimakrisen med hidtil uset hastighed. De politiske udfordringer tårner sig op, og danskerne skal inden for et år igen beslutte, hvem der skal stå i spidsen for at formulere svarene.

- Derfor er vi glade for, at vi for første gang kan byde op til debat mellem de tre kandidater til statsministerposten, siger han til DR.

Onsdag fremlagde finansminister Nicolai Wammen (S) regeringens udspil til finansloven for næste år.

En finanslov, som ifølge finansministeren bliver meget stram, ikke mindst set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine, der har sendt priserne på blandt andet energi og fødevarer markant i vejret.

Langt de fleste af partierne i Folketinget har da også gjort klar til valgkamp, og regeringen er selv kommet med forskellige udspil.

- Der er nu tre reelle kandidater til posten som statsminister, og når vi via en debat får muligheden for at fremkalde deres politiske forskelle og potentielle ligheder for danskerne, så håber vi, det vil hjælpe til med at skabe afklaring frem mod næste folketingsvalg.

- Vi tror også på, at en debat på nuværende tidspunkt mellem de tre reelle kandidater til statsministerposten, kan være med til at øge interessen for dansk politik, og dermed danskernes engagement i samfundets udvikling, siger Thomas Falbe.