Tre tidligere SF-ministre skal afhøres i dag

1 Ejendomsvurderinger: Skats vurdering af parcelhuse stemte i tre ud af fire tilfælde i 2011 ikke overens med de priser, som husene blev handlet til. Skatteministeriet har været vidende om problemerne siden 2007 uden at gribe ind.

De fejlbehæftede ejendomsvurderinger ventes ifølge Politiken at løbe op i omkring ni milliarder kroner, når boligejere i 2019 skal kompenseres for at have betalt for meget i ejendomsskat.

2 Svindel med udbytteskat: Skat anmelder i slutningen af august 2015 skattesnyd for omkring 6,2 milliarder kroner til Bagmandspolitiet.

Svindlen skal være sket i forbindelse med udbetaling af aktieudbytter. Siden har Skat flere gange opjusteret beløbet, som nu er oppe på 12,3 milliarder kroner.

3 Skrottet it-system: Skat stopper i begyndelsen af september 2015 den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), der samlet har kostet 1,5 milliarder kroner.

EFI har tilsyneladende både glemt at opkræve gæld og opkrævet forældet gæld. Siden systemet blev droppet er danskernes gæld til det offentlige vokset til knap 100 milliarder kroner. Ifølge revisionsfirmaet PwC er det kun realistisk at inddrive 20 af disse milliarder.