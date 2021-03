Trods aftale: Kofod er IKKE fredet

Udenrigsminister Jeppe Kofods job er stadig i fare, selv om et bredt flertal har sat en task force til at se på, om de danske børn kan hentes hjem fra Syrien

Jeppe Kofod kan ikke ånde lettet op, selv om regeringen i dag har samlet et bredt flertal i Folketinget om at nedsætte en task force, der skal undersøge, om man kan hente de 19 danske børn hjem fra Syrien uden deres mødre.

Flere partier kræver nemlig fortsat svar på, om udenrigsministeren har tilbageholdt oplysninger for Folketinget. Er dette tilfældet, kan Kofod meget vel være fortid på ministerposten.

Ikke mindst vil Enhedslisten - der står uden for dagens aftale - på ingen måde frede Kofod.

- Vi har stadigvæk ikke fået be- eller afkræftet, om oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste er rigtige. Vi har ikke fået at vide, hvornår de lå på ministerens bord. Der er mange udstående spørgsmål, vi mangler svar på. Vi har stadig en samrådsaftale med Jeppe Kofod, som vi ser meget frem til.

Også Venstre vil fortsat undersøge, om Jeppe Kofod har forholdt Folketinget væsentlige oplysningerne, selv om partiet nu er gået med i aftalen om at nedsætte en task force.

Syrien-aftale: Enhedslisten optrapper krisen

'...det her papir gør ingen forskel'

Partiets udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, (V) lød således ikke til at lægge det helt store i dagens aftale:

'Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil se på at undersøge, hvordan vi kan hjælpe børnene, men vi vil under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte have forældrene til Danmark, så der er ikke noget ændret for os', siger han i pressemeddelelsen, som blev sendt ud fra Udenrigsministeriet.

Siden har Aastrup Jensen tilføjet:

'...og det her papir gør ingen forskel. Det handler nok mest om en regering, der forsøger at købe sig en lille smule tid.'

Eksperter om regeringens udspil: Tæt på 'mission impossible' at hente børn uden mødre

Forfølger sagen

Ekstra Bladet erfarer også, at Radikale Venstre forsat vil forfølge den del af sagen, der handler om de muligt tilbageholdte oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Således har partiet heller ikke fredet Jeppe Kofod med dagens aftale.

Blandt andet har Ekstra Bladet afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste i september delte efterretninger med regeringen om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra lejrene i Syrien, og at terrorbevægelsen har udset sig 350 børn ned til 10 år i lejrene, hvor flere danske børn sidder.

Indtil videre har regeringen hverken ville be- eller afkræfte oplysningerne offentligt.

Udenrigsministeren og forsvarsminister Trine Bramsen er blevet kaldt i samråd om FE-oplysningerne, men indtil videre er det uvist, hvornår det bliver afholdt.