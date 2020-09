Trods Bakken-frokost: Krigen fortsætter

5. august: For røde og for bløde

I en intern mail i Nye Borgerlige står der, at partiet ikke længere vil optage siddende byrådspolitikere fra andre partier, skrev BT. Og det skyldes særligt, at mange lokale politikere fra Dansk Folkeparti vil over i Nye Borgerlige. Det dette siger Vermund: - Det er min opfattelse, at mange synes, DF er blevet for røde og for bløde. At der er for meget systemtænkning og for lidt nytænkning i DF, efterhånden. Så søger de over mod os. Messerschmidt returnerer: - Vermund er et blålys. Jeg mindes ikke, at hun eller hendes parti har strammet så meget som et komma i udlændingeloven. Fred være med, hvis nogen har lyst til at være en del af det projekt. For mig er det resultaterne, der tæller. Og jeg vil til enhver tid hellere støtte Pia Kjærsgaard end en kopivare som Pernille Vermund. - Det er jo naturligt, at enhver kan melde sig både ud og ind af et parti. Men Vermunds folk har været enormt aktive for at få DF’ere til at skifte parti. Jeg har fået henvendelser fra mange DF’ere, der fortæller om ret anmassende opfordringer fra NB-folk, der som en anden telefonsælger ringer igen og igen for at få DF’ere til at skifte, siger han og tilføjer: - Det har overrasket mig. For det bryder jo med dansk politiks 'gentleman’s agreement' om, at man ikke direkte hverver andre partiers tillidsfolk. Og det har da været pudsigt at se på, samtidig med at Vermund taler om borgerligt sammenhold. Det virker jo hyklerisk. B.T. forelægger Morten Messerschmidts udtalelser for Pernille Vermund. Hun siger: - Messerschmidts beskyldninger er mere opspind, end godt er. Han har været ude med disse påstande flere gange, men burde holde sig for god til at sprede ubeføjede rygter, som han ikke kan dokumentere.