Trods corona har politikerne fortsat penge til velfærd

FAKTA: Flere forventes i arbejde i 2022 end før coronakrisen

Regeringen har torsdag præsenteret den årlige afrapportering til EU af dansk økonomi - konvergensprogrammet.

Her er en oversigt over regeringens forventninger til dansk økonomi i år og næste år.

* Bruttonationalproduktet (bnp) ventes at stige med 2,1 procent i 2021 og 3,8 procent i 2022. Det vil dermed allerede i 2022 overstige bnp-niveauet fra før coronakrisen.

* Håndteringen af coronakrisen har kostet fem milliarder af det finanspolitiske råderum. Korrigeret for de midlertidige udgifter til coronakrisen forventes råderummet dog fortsat at være på 19,5 milliarder i 2025.

* Finanspolitikken under coronakrisen med hjælpepakker og stimulitiltag skønnes at holde hånden under beskæftigelsen for 85.000 personer i 2021 og 40.000 personer i 2022.

* Allerede i 2022 forventes beskæftigelsen at overstige niveauet fra før coronakrisen. Her skønnes 3,025 millioner danskere at være i arbejde.

* Bruttoledigheden forventes dog at være højere i 2022 end før coronakrisen.

* Boligpriserne forventes at have en vækst på 10,4 procent i 2021, men derefter en vækst på 3,2 procent i 2022.

Kilde: Finansministeriet.