Trods fattige målinger: Bliver på posten

Radikale Venstres næstformand, Samira Nawa, tror på, at hendes formand trods de dårlige meningsmålinger også er der næste år

3,3 procent.

Ifølge Voxmeter er det Radikale Venstres nuværende opbakning i den danske befolkning. Det fremgår af en meningsmåling, der udkom mandag.

Det er lidt lavere end de 3,8 procent, som partiet fik ved sidste folketingsvalg, og langt under de 8,6 procent, som de fik ved valget i 2019.

Radikale Venstre er efterhånden et politisk håndværkertilbud, og det var derfor oplagt at spørge partiets formand, Martin Lidegaard, om han alligevel er den rette person til at bygge partiet op igen.

- Er du den rette mand til det her projekt?

- Det vil vise sig. Jeg tror, man vil være en dårlig partileder, hvis man ikke vil ønske sig en større fremgang i målingerne. Men det er derfor, at vi står her i dag, udtalte Martin Lidegaard.

Radikale Venstre afholdt tirsdag pressemøde i forbindelse med deres sommergruppe. Timingen ramte dog en dårlig dag, og måske var det derfor, at der var ledige stole på journalistpladserne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Martin Lidegaard trådte til som politisk leder for Radikale Venstre, efter at Sofie Carsten Nielsen gik af i kølvandet på sidste års folketingsvalg i november.

Hun nåede at få lidt over to år på posten.

- Samira, er det Martin Lidegaard, der står ved siden af dig næste år, når I holder det her møde?

- Selvfølgelig er det da det, udtalte en grinende næstformand.

- Det var Sofie Carsten Nielsen sidste år, det var Morten Østergaard for to-tre år siden, tilføjede Ekstra Bladet.

- Interessant spørgsmål. Selvfølgelig er det det. Vi starter på en ny fortælling, en generations fortælling, udtalte Samira Nawa.