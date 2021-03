Trods frifindelse: Gør som sin nye corona-ven

Regeringen og sundhedsmyndighederne har sat vaccinationen med Astra Zenecas præparat i bero efter frygt om alvorlige blodpropper som bivirkning af vaccinen.

Dermed følger Danmark trop med statsminister Mette Frederiksens nye corona-allierede, Østrigs kansler Sebastian Kurz.

For fire dage siden valgte den unge østrigske kansler - kort efter et vaccine-besøg i Israel med Mette Frederiksen - nemlig midlertidigt at sætte brugen af AZ-vaccinen i bero. Den østrigske beslutning kom efter to tilfælde af blodpropper, hvoraf det ene var med dødelig udgang, hos vaccinerede østrigere.

Begge østrigske blodprop-tilfælde var hos ansatte i sundhedssektoren.

Frygt for alvorlige bivirkninger: 142.000 allerede stukket

Frikendt i går

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har imidlertid så sent som onsdag udgivet en preliminær vurdering af sammenhængen mellem blodpropper og Astra Zeneca-doserne fra en bestemt Astra Zeneca-levering til en række europæiske lande.

Her fremgår det af en pressemeddelelse, at EMA over de seneste dage har undersøgt tilfældene forbundet med den 'batch' af doser, der på det seneste er blevet kædet sammen med blodpropper.

'Den information, der indtil videre er tilgængelig, indikerer, at antallet tromboemboliske hændelser (blodpropper red.) i vaccinerede personer ikke er højere, end hvad der ses i den øvrige befolkning. Pr. 9. marts er der rapporteret 22 tilfælde af tromboemboliske hændelser blandt de tre millioner mennesker, der er vaccinerede med covid-19-vaccinen fra Astra Zeneca i EØS,' skriver EØS i pressemeddelelsen.

Ud over Danmark har fem lande indtil videre suspenderet brugen af AstraZenecas vaccine, efter tilfælde af blodpropper hos folk, kort efter de modtog et stik med vaccinen. Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en Pressemeddelelse.

Det drejer sig om Østrig, Estland, Litauen, Luxembourg og Letland. Det oplyser det Euronews.

