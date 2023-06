Trods glade skolebørn: Pia O. fastholder 'trivselskrise'

'Vores børn mistrives,' skrev SF på sine valgplakater. Men langt de fleste skolebørn siger selv i en stor undersøgelse, at de trives. Pia Olsen Dyhr mener ikke, at det afspejler virkeligheden

'Vores børn mistrives.'

Sådan lød det fra SF i valgkampen.

Ifølge partiformand Pia Olsen Dyhr befinder Danmark sig nu i en regulær 'trivselskrise'. En 'potentiel katastrofe', som skal tages lige så alvorligt som klimaet og krigen i Ukraine.

- Det er lidt ligesom en kæmpe elefant af mistrivsel, som Olsen Dyhr malerisk har betegnet udfordringen.

Men en ny national måling af danske skolebørns trivsel viser et ganske andet billede.

Mistrivsel på 0,6 procent

Faktisk viser undersøgelsen - som Undervisningsministeriet har offentliggjort - at 87,5 procent af eleverne i 4.-9. klasse har det, der hedder 'højest trivsel'. Og det er vel at mærke ifølge børnene selv.

Omvendt mener blot 0,6 procent af eleverne, at de har lav trivsel i skolen.

Men den glade trivsels-måling påvirker ikke Pia Olsen Dyhrs dystre syn på elevernes velvære.

Hun sætter i stedet spørgsmålstegn ved, om skolebørnenes svar nu også afspejler den virkelige virkelighed.

- Pia Olsen Dyhr, du havde valgplakater, hvor der stod, at 'vores børn mistrives'. Hvordan kan du sige det, når de ikke selv synes det?

- Det kan jeg jo ved at spørge de samme børn i andre undersøgelser, hvor en tredjedel af drengene siger, at de har depression, de har angst, de har tvangstanker, de overvejer selvmord. Og det er endnu flere af pigerne. Så det kommer lidt an på, hvordan man laver den her undersøgelse, siger hun.

Foretrækker andre undersøgelser

- Der er intet, der tyder på, at børnene trives, andet end den enkelte undersøgelse, som du citerer. Men jeg vil jo gerne citere nogle andre, og som viser det modsatte billede, siger hun.

- Denne her undersøgelse er landsdækkende, og den viser ikke, at børn mistrives ...

- Men den undersøgelse kan ikke stå alene. Den er jo nødt til at stå sammen med mange andre undersøgelser. For eksempel de indlæggelses-tal, vi ser i psykiatrien. Det er jo det, der sker ude i virkeligheden. Det er ude i skolerne, hvor man vurderer, at børnene ikke trives psykisk. Og vi har aldrig før set så mange, der søger psykologhjælp.

- Så kan det godt være, at du har en enkelt undersøgelse, men jeg synes også, at vi skal kigge på virkeligheden og de børn, der søger om hjælp.

Flere søger hjælp

- Repræsenterer den her undersøgelse ikke virkeligheden?

- Jamen, det gør den jo tydeligvis ikke, når der er flere børn, der faktisk søger om hjælp.

- Så det er en dårlig undersøgelse?

- Det er der jo nogle undersøgelser, der er.

- Er den her?

- Jamen, det er jo en dårlig undersøgelse, hvis den ikke giver et retvisende billede af den virkelighed, vi har. Og den virkelighed bliver også nødt til at forholde sig til, at der er mange flere børn, der søger om hjælp, hvor det også er forældre eller deres lærere, der råber vagt i gevær, siger Pia Olsen Dyhr.

Det er ikke kun SF, der taler om, at Danmark er i en trivselskrise. Det skriver SVM-regeringen også på første side i sit regeringsgrundlag.

Glade skolebørn: Sådan svarer de

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen måler trivslen blandt eleverne i 4.-9. klasse.

Skalaen går fra 1 til 5, hvor 1 er lavest mulige trivsel.

Børne- og Undervisningsministeriet definerer en trivsels-score fra 3,1 til 5 som 'højest trivsel'. Og 87,5 procent af eleverne befinder sig i det område, viser dette års undersøgelse.

Undersøgelsen stiller eleverne en lang række spørgsmål, som så giver en samlet trivsels-score.

I år ser elevernes score ifølge ministeriet således ud: