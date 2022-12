Trods hån meldes der udsolgt af Trumps nye samlekort

Tidligere præsident Donald Trumps nye digitale samlekort er angiveligt udsolgt.

Fredag steg priserne i vejret, da der tilsyneladende er rift om kortene trods udbredt hån i forbindelse med lanceringen torsdag.

De digitale tegneseriekort, der viser en photoshoppet Trump som forskellige helte, blev torsdag sat til salg for 99 dollar - knap 700 kroner - per styk.

Siden er kortene på digitale salgsplatforme mere end fordoblet i pris. Det viser tal fra Coindesk, der overvåger kryptovalutaaktiver.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Trump har meddelt, at han stiller op til præsidentvalget 2024, men hvordan er han stillet? Ekstra Bladet kigger her nærmere på hans nuværende situation

Ved lanceringen torsdag blev der udstedt omkring 45.000 samlekort som non-fungible tolkens (NFT) - det vil sige digitale samleobjekter, der ikke findes i fysisk form.

Ved et køb får køberen i stedet et certifikat, der beviser ejerskabet til det kort, vedkommende har købt, og som kun findes på nettet.

De digitale kort gemmes ved hjælp af blockchain-teknologi, som angiveligt beskytter mod duplikering, tyveri og forfalskning.

Spekulanter har sågar sat prisen for et af de kort, der anses som sjældent, til 24.000 dollar - godt 168.000 kroner. Dog ser det ikke ud til, at nogen kort er blevet handlet i det prisleje endnu, skriver dpa.

Donald Trump havde sikret maksimal opmærksomhed forud for lanceringen af kortene, der blandt andet viser den tidligere præsident som astronaut, superhelt og sherif.

På sit sociale medie, Truth Social, havde han således varslet en 'kæmpestor meddelelse'.

I forbindelse med lanceringen lovede Trump desuden, at de, der køber kortene, kan vinde flotte præmier. Blandt andet en middag med ham, en tur på hans golfbaner samt autografer.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times vil pengene fra salget af samlekortene gå personligt til Trump og ikke til hans præsidentkampagne.

Trump annoncerede i midten af november, at han går efter at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2024. Ekspræsidentens kampagne har dog indtil videre haft svært ved at få vind i sejlene.

Tidligere i denne uge viste en meningsmåling fra avisen The Wall Street Journal, at formodede republikanske vælgere i højere grad foretrækker Ron DeSantis, der er guvernør i Florida, end Trump.

38 procent af de formodede republikanske vælgere støtter Trump som kandidat. Over halvdelen - 52 procent - foretrækker DeSantis.