Trods hård dom: Messerschmidt fredet

Der er ikke udsigt til, at hård Meld og Feld-kritik får konsekvenser for Morten Messerschmidt internt i Dansk Folkeparti

Morten Messerschmidt skal ikke frygte for, at den hårde kritik fra EU's antisvindelenhed (Olaf) får interne konsekvenser i Dansk Folkeparti.

Partitoppen har den klare holdning, at Messerschmidt har fået en urimelig behandling i EU-systemet, og at han ikke har gjort sig skyldig i at svindle med EU-midler. Derfor er han fredet i Dansk Folkeparti.

DF-formand, Kristian Thulesen Dahl, har da også udtrykt sin støtte til Messerschmidt.

'Jeg er fortsat af den opfattelse, at nok har der været tale om en rodebutik i Meld og Feld, men i forhold til Danmark rækker sagen ikke til mere end det', har DF-formanden skrevet på Twitter.

Jeg er fortsat af den opfattelse, at nok har der været tale om en rodebutik i Meld og Feld, men i forhold til Danmark rækker sagen ikke til mere end det.#dkpol — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) October 16, 2019

Ifølge Olaf har medlemmer af EU-fondene Meld og Feld ellers direkte benyttet pengetankene til at 'opnå ulovlige gevinster til dem selv eller til andre til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser'.

Morten Messerschmidt har været præsident for Meld og Feld, og ifølge Olaf har organisationerne kanaliseret EU-midler for 4,4 millioner kroner til uretmæssige aktiviteter.

Bagmandspolitiet på sagen

Det har ikke været muligt at få et uddybende interview fra Thulesen Dahl til Olafs hårde dom. Men både DF-formanden og Messerschmidt forklarer, at de er glade for, at sagen nu er overdraget til Bagmandspolitiet.

Lytter man på vandrørene i Dansk Folkepartis øverste geledder, støder man da også på den klare overbevisning, at Bagmandspolitiet ikke kommer til at rejse sag om Messerschmidt. Af samme grund kan man heller ikke forestille sig, at sagen på sigt vil få nogle konsekvenser for DF-profilen.

- Det er selvfølgelig problematisk, hvis politiet sigter han for bedrageri, men det vil vi gerne se, før vi tror, lyder det fra en top-kilde i DF.

Efter valget tidligere på året indtrådte Morten Messerschmidt i Dansk Folkepartis magtfulde koordinationsudvalg. I 2016 blev han ellers smidt ud af koordinationsudvalget som følge af netop Meld og Feld-sagen.