Trods kritik: Gade klamrer sig til bijobs

Folketingets formand, Søren Gade, kan efter i dag forblive på lønningslisten andre steder end i Folketinget.

Det har et flertal i det udvalg, der tirsdag eftermiddag har drøftet sagen, besluttet.

Søren Gade har ellers fået kritik for at beholde en række bijobs, herunder en vellønnet post i Esbjerg Havn til 300.000 kroner årligt, selvom han også sidder som formand for Folketinget.

- Hvis jeg ikke troede, jeg kunne magte det, eller hvis der var et habilitetsproblem, så ville jeg selvfølgelig ikke fortsætte, siger Søren Gade efter endt møde i Udvalget for Forretningsorden.

Søren Gade står dermed i skærende kontrast til sine forgængere på posten, der de seneste mange år ikke har siddet med lønnede sidejobs - nogle fordi, de frasagde sig dem, mens andre ikke havde et i forvejen.

Du hjælper mig nok

Et af kritikpunkterne har været, at der kan opstå habilitetsproblemer for formanden.

Men skulle sådanne opstå, så skal han nok selv opdage det, siger Søren Gade, har det lydt gentagne gange.

- Er inhabilitet ikke netop noget, man ikke selv kan vurdere?

- Det skal du nok hjælpe mig med. Hvis du mener, jeg træffer en forkert beslutning, er du meget velkommen. Der er jo transparens om det, jeg laver.

- To er nummer to i rækken lige efter dronningen. Er det ikke mærkeligt, at der overhovedet kan opstå en situation, hvor man skal ind og vurdere din habilitet?

- Nu føler jeg mig ikke kongelig, fordi jeg er formand for Folketinget. Og jeg føler faktisk også, at det at bevæge sig rundt og have det job, jeg har, gør mig til en bedre politiker. Og det kan man så have en anderledes opfattelse af hos Ekstra Bladet eller andre, men det er faktisk noget, jeg brænder for. Det er derfor, jeg er er der, siger Søren Gade, efter mødet var ovre.

Søren Gade runder en årsindtægt på to millioner kroner, efter at han har valgt at beholde havne-post. Selv siger han, at det ikke er pengene, der betyder noget

Mangel på sund dømmekraft

Netop argumentet om, at det er godt for Søren Gade at have jobs ude i den virkelige verden, blev brugt flittigt på mødet.

- Nu kan jeg jo ikke referere, hvad enkelte medlemmer har sagt derinde, men det var et argument, der blev brugt af flere, siger Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

- Men jeg må sige, at det er et udtryk for, at man befinder sig meget langt fra virkeligheden, hvis man tror, at det at være tæt på virkeligheden er at sidde i en havnebestyrelse i Esbjerg, siger han videre.

Allerede inden mødet begyndte var Peder Hvelplund kritisk over for sidegesjæfterne. Og den kritik er han ikke blevet formildet i under mødet.

- Når du bliver valgt til folketingsformand, som er et meget respekteret hverv, så må der simpelthen ikke være tvivl om habilitet eller interessevaretagelse. Så egentlig synes jeg, det er omsonst, at vi overhovedet skal diskutere det. Det burde være noget, han selv kunne sondre i mellem.

- Selvfølgelig kan man være aktiv i sit lokalmiljø og civilsamfundet, men derfra og så til at sidde og varetage hverv, der minder om et offentligt embede, hvor man træffer betydelige beslutninger, det er simpelthen uforeneligt med hans post herinde.

Vil have ændret regler

Karina Lorentzen fra SF fortalte Ekstra Bladet inden mødet, at partiet ser skeptisk på, at formanden kan have poster ved siden af embedet.

'Vi synes af principielle årsager ikke, at en Folketingsformand skal have hverken lønnede eller ulønnede poster ved siden sit hverv i Folketinget. Det handler om, at man skal være helt uafhængig af interesserer. Derfor vil vi stille forslag om at man ikke kan have sådanne poster, så der fremadrettet er klare linjer, når der engang tiltræder en ny Folketingsformand,' skrev hun i en sms til Ekstra Bladet.

Peder Hvelplund støtter det, men han mener ikke, det burde være nødvendigt.

- Jeg tror ikke, der er flertal for det, når jeg hører partierne. Men der er også det i det, at det er noget man kan løse lovændringer, men der er også en vis form for almindelig konduite og pli i forhold til at have hvervet som formand for Folketinget, at man ikke burde have regler for det. Men det kan blive nødvendigt.