Trods massiv kritik: Pape fredet for nu

Søren Pape selv er klar til at 'lægge liv og sjæl i' at få partiet hen, 'hvor det hører til', siger han

Den konservative hovedbestyrelse og forretningsudvalget har fredag været samlet til møde.

Det sker på bagkant af, at flere nuværende og tidligere konservative profiler har kritiseret Søren Pape, hans formandskab og den politiske linje.

Men lige i aften kan K-formanden tilsyneladende sove trygt. Både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget peger nemlig fortsat på Søren Pape som formand, når partiet om ganske kort tid afholder landsråd.

'Der har været mange spekulationer i pressen, når det kommer til partiets ledelse. Jeg er derfor glad for, at vi nu kan sige, at det er hele forretningsudvalget og hele hovedbestyrelsen, som ønsker, at Søren Pape fortsætter sit gode arbejde som partiets formand,' siger politisk ordfører Mette Abildgaard i en pressemeddelelse.

Søren Pape selv takker 'for tilliden' på Facebook.

Forstår det ikke

Der var lagt op til et højspændt krisemøde hos de konservative. De seneste dage er det nemlig piblet frem med kritiske røster.

Der er en voksende uro og utålmodighed med partiledelsen i baglandet, som primært er affødt af elendige meningsmålinger, forkerte beslutninger og en fejlslagen fortælling.

Samtidig er snakken om, hvem der eventuelt skal afløse Søren Pape som formand, skulle han gå af, også tiltaget.

På Facebook kalder Søren Pape selv efter endt møde dele af kritikken uforståelig. Nemlig den del om, at Konservative er blevet for blå under hans ledelse, mens han selv mener, at partiet er med i 'langt størstedelen' af aftalerne med regeringen.

'Lad mig slå det helt fast: Vi er med for at lave aftaler og skabe forandring. Ikke for at sidde udenfor og kritisere. Og jeg er fortsat fuldstændig klar til at lægge liv og sjæl i for at få Det Konservative Folkeparti hen, hvor vi hører til,' skriver han.

Ny spidskandidat

Også sagen om europaparlamentsmedlemmet Pernille Weiss har den seneste tid været betændt. Partiet vil have hende kylet ud på grund af dårligt arbejdsmiljø.

Men en mindre oprørsgruppe har været med til at sikre, at hun fastholder at ville være spidskandidat for partiet.

På mødet fredag cementerede partitoppen dog det nye spidskandidatur, som nu er blevet godkendt. Øverst på listen står Niels Flemming Hansen som tidligere varslet.

'Vores kandidatudvalg har samlet en rigtig stærk listen, som vi kommer til at indstille til partiets landsråd. Det er en liste, som vi er meget stolte over,' siger Mette Abildgaard i pressemeddelelsen.