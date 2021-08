Trods totalt kaos: Festede til koncert

Op til weekenden udviklede situationen i Afghanistan sig mere og mere katastrofalt.

Taliban havde indtaget en række af landets største byer og rykkede med hastige skridt mod hovedstaden, Kabul.

I det lys blev den danske ambassade i den afghanske hovedstad lukket midlertidigt, og samtlige ansatte - herunder lokale - blev i al hast evakueret.

Mette Frederiksen kunne i dag, mandag, ikke svare på, om afghanske ansatte på den danske ambassade kan komme ud af landet.

Trods den yderst alvorlige situation var der brede smil og 'festlig stemning' at spore hos både den danske statsminister og forsvarsminister.

Fredag aften - få timer efter ambassaden i Kabul var blevet evakueret - tonede Mette Frederiksen og Trine Bramsen nærmest synkront frem med koncertbilleder på deres respektive Facebook-profiler.

'Skøn aften her i Odense. Med god musik. Og festlig stemning. Patina og Folkeklubben spiller for. Det er virkelig dejligt igen at være samlet til koncert. Det har vi manglet. Og jeg har savnet det. Vi har så utrolig mange dygtige danske kunstnere herhjemme. Håber, I alle får mulighed for at nyde dem her henover sensommeren,' lød det glade Facebook-budskab fra Mette Frederiksen.

'Folkeklubben og Patina i den fynske landsby. Endelig kan vi gå til koncert igen,' kunne Trine Bramsen meddele sine Facebook-følgere.

Kvalmende og sygt

Det var imidlertid ikke alle Mette Frederiksens og Trine Bramsens Facebook-følgere, som var begejstrede for timingen i de glade koncert-billeder:

'Der er en kæmpekrise i et land, hvor danske soldater har mistet deres liv og førlighed, afghanske ansatte er truet på livet, men fru statsministeren og forsvarsministeren tager til folkemusikkoncert! Kvalmende, sygt!!!,' tordnede eksempelvis en følger i en kommentar under Mette Frederiksens billede.

'Koncert og hygge om fredagen. Ansvarsfralæggelse og blodige hænder om lørdagen. Det er sgu så hyggeligt at være dansker,' lød det i en kommentar til Bramsens koncert-opslag.

Allerede dagen efter, lørdag, herskede der kaos i Kabuls gader.

Bramsen til tasterne

Det fik forsvarsministeren til at gå til tasterne:

'(...) du kan tro, at fokus absolut har været og er på at få hjælp til Afghanistan. Vi er netop i stand til at hjælpe, fordi vi traf beslutning om militære fly som backup til de civile fly allerede først på weekenden. Fredag aften var vurderingen fra centrale allierede, at Kabul ville være sikker som minimum til 31.8. Lørdag var vurderingen ugen ud. Søndag før middag mindst tre dage. Først søndag eftermiddag stoppede den civile flytrafik.'

Det siger Trine Bramsen og Forsvarsministeriet: Trine Bramsen og Forsvarsministeriet har givet en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet. Første del af kommentaren kommer med de samme pointer, som ministeren leverede, da hun svarede på kritikken på sin Facebook-profil.: 'Der har været arbejdet med evakueringsplaner længe. Fredag aften var den klare forventning og meldinger fra såvel Forsvaret som allierede, at det som minimum var muligt at evakuere frem til 31. august. Lørdag var meldingen, at evakueringer kunne fortsætte ugen ud. Først sent søndag eftermiddag blev muligheden for civile fly lukket. Forsvarsministeren har deltaget i alle møder, internt og med Folketinget, samt beslutninger henover hele weekenden.' Trine Bramsen udtaler desuden: - Havde jeg på forhånd kendt til situationen søndag aften, havde jeg selvsagt ikke deltaget i hverken koncerten fredag eller besøgt Hjemmeværnet søndag morgen. Hastigheden i udviklingen er kommet bag på alle. Jeg kan bekræfte, at jeg har deltaget i alle møder og beslutninger henover weekenden og ugerne op til, skriver Trine Bramsen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger desuden at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen.