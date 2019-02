Trods upassende adfærd: Fyret med fuld millionløn

KL-chef erkender upassende adfærd over for kvindelige medarbejdere - men lønnen på 136.000 kroner om måneden fortsætter i et år, viser fratrædelsesdokumenter

Den fyrede KL-direktør Arne Eggert har spammet flere kvindelige medarbejdere med upassende, intime beskeder. Alligevel får han fuld løn og pension i 12 måneder. Samlet modtager han 1,63 millioner kroner fra Kommunernes Landsforening indtil udgangen af februar næste år.

Det fremgår af fratrædelsesaftalen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Den 44-årige KL-komet er nemlig trods grænseoverskridende adfærd over for kvinderne blot fritstillet med fuld løn i opsigelsesperioden. Han er altså ikke bortvist fra arbejdspladsen, hvilket ville have stoppet lønnen.

KL’s administrerende direktør, Kristian Wendelboe, forklarer, at han faktisk ikke har undersøgt anklagerne fra kvinderne særlig grundigt.

Detektivarbejdet har han overladt til KL’s tillidsfolk – og derefter forhandlet en aftale om fyringen med Arne Eggerts fagforening, Djøf.

– Er beskederne både tekst og billeder?

– Det kan jeg ikke lige sige. Pointen er bare, at tillidsfolkene har forklaret mig, hvad det gik ud på, og det har jeg fuldstændig tillid til.

– Der er beskeder. Jeg har set eksempler på anonymiserede ting, som tillidsrepræsentanter vist mig. De har stået for alting. Jeg har ikke set nogle navne (på medarbejdere, red.). Jeg har ikke set korrespondance. Tillidsfolkene har bare sagt, at de kan sætte navne på, hvis det er nødvendigt.

– Er en del af materialet er billeder?

– Det aner jeg ikke noget om.

– Hvor mange medarbejdere har fået upassende beskeder?

– Det har jeg ikke præcis viden om. Det er mere end en.

– Kan det være 10?

– Det ved jeg ikke. (artiklen fortsætter under faktaboksen ...)

Mystik om iPad Ud over fuld løn i et år, så modtager Arne Eggert også 50.000 kroner, som han kan bruge i jagten på et nyt job samt 15.000 kroner til et hemmeligt formål. Begge beløb er eksklusive moms. Ifølge fratrædelsesaftalen med KL har Eggert afleveret sin mobiltelefon og pc - mens hans iPad ’er meddelt bortkommet’. Om iPad’en spiller en rolle i sagen om upassende beskeder til flere kvindelige underordnede fremgår ikke. I aftalen erkender Arne Eggert, at hans adfærd var uforenelig med en stilling som direktør i KL. Vis mere Luk

– Men du har set noget, som var slemt nok til, at han skulle fyres?

– Jeg er i hvert fald blevet præsenteret for en sag fra mine tillidsrepræsentanter, som fik mig til at konkludere, at det ikke var foreneligt med at være direktør. Jeg har det faktisk bedst med ikke at vide, hvem de kvinder er i organisationen.

– Det lyder ikke som nogen grundig undersøgelse. Du har ikke selv undersøgt noget?

– Vi har stor tillid til tillidsmændene i denne her sag. Jeg har fået nogle forklaringer. Så har jeg sagt; nu har jeg hørt nok. Når man er direktør, så skal man leve op til nogle standarder, siger Kristian Wendelboe. Han afviser, at Arne Eggert tidligere har fået advarsler for upassende adfærd.

Arne Eggert ønsker ikke at kommentere sagen, oplyser han til Ekstra Bladet.

