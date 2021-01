Trodser far: Bergur bliver i Venstre

Der er ikke meget af Løkke-familien tilbage i Venstre, men Bergur Løkke Rasmussen bliver hængende.

Han sad i regionsrådet for Venstre fra 2013 til 2017, og det har han planer om at gøre igen.

- Jeg er stadig kandidat til regionsrådet for Venstre til efteråret, siger han.

Sønnike står dermed ikke med planer om at følge i fars fodspor lige foreløbigt.

På årets første dag meldte Lars Løkke sig helt ud af Venstre. Det samme har Sólrun, Lars' hustru og Bergurs mor, gjort tidligere.

Bergur Løkke Rasmussen har ingen intentioner om at melde sig ud af Venstre. Arkivfoto: Henning Hjort

Del af fars netværk

Fredag stod det klart, at Lars Løkke ikke er helt færdig i dansk politik. På hjemmesiden larsloekke.dk har han stiftet det, han kalder 'sit netværk'.

Det har heller ikke rykket ved Bergur Løkke Rasmussens medlemskab i Venstre.

- Jeg har altid set mig selv som en del af min fars netværk, siger Bergur Løkke Rasmussen og griner.

- Det, tror jeg, ikke kommer til at ændre sig. Vi skal stadig kunne tale om politik og trække på hinanden.

- Nu er du vel den sidste fra familien tilbage i partiet?

- Det ved jeg faktisk ikke. Den slags forhold taler vi ikke om i familien.

Her er Løkkes nye projekt

'Samtaleklub': Det siger Løkke om nyt projekt

Fik en 'heads up'

- Men orienterede din far dig om, at han meldte sig ud af partiet, inden han sagde det offentligt?

- I familien giver vi generelt altid hinanden en heads up, når vi tager nogle beslutninger. Så jeg vidste det godt lige en dag eller to før.

- Begyndte du at overveje din egen position i partiet?

- Selvfølgelig betyder sådan en beslutning, at man selv lige tænker over, hvad der skal ske. Men jeg har sat alle sejl ind på, at jeg gerne vil hjælpe Martin Geertsen med at blive formand for regionsrådet, siger han.

- Og det gør jeg ved at være kandidat for Venstre.

Ellemann efter tumultarisk uge: Vi har massive udfordringer

Nok om Venstre, lad os tale om mig