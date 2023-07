Trodsig Inger: Jeg bliver ved

Der skal mere end et par bekymrede eksperter til at få Inger Støjberg (DD) til at bryde med sin læskende livspartner

Gennem sin lange karriere som politiker har Inger Støjberg haft én fast følgesvend.

Under opstigningen i Venstre, tiden om udlændinge- og integrationsminister, rigsretssagen, dommen, afsoningen og skabelsen af Danmarkdemokraterne har hun altid været fulgt af en Coca-Cola Zero.

Og sådan bliver det ved med at være på trods af, at sukkerfrie sodavand nu bliver mistænkt for at være kræftfremkaldende af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

- Nu er jeg jo hverken professor udi fødevarer eller sødestoffer. Jeg er bare en helt almindelig forbruger, der elsker Coca-Cola Zero.

- Og det har jeg tænkt mig at blive ved med at være, siger Inger Støjberg til Ekstra Bladet efter nyheden.

Der er sjældent langt til den nærmeste Coca-Cola Zero for Inger Støjberg. Her på talerstolen til Venstres landsmøde i 2019, hvor hun blev næstformand efter et dramatisk efterår i partiet. Foto: Claus Bonnerup

Aspartam

Det er mere specifikt sødestoffet aspartam, der mistænkes for at være kræftfremkaldende. Stoffet er meget brugt i fødevareindustrien i alt fra tyggegummi til altså light-sodavand.

WHO's undersøgelser viser ikke, at moderat indtag af aspartam er kræftfremkaldende, men at det kan være kræftfremkaldende i større mængder.

- Hvis forbrugerne skal beslutte, hvorvidt de skal indtage cola med sødestoffer eller med sukker, så mener jeg, at en tredje mulighed bør tages i betragtning - nemlig at drikke vand i stedet, sagde WHO's chef for ernæring, Francesco Branca, på en pressekonference.

Balancerer på grænsen

Det valg er der dog snart sagt ingen risiko for, at Inger Støjberg træffer.

- Jeg drikker Cola Zero i stedet for vand. Jeg starter min dag med en Cola Zero, og jeg slutter min dag med en Cola Zero, sagde hun i 2021 til B.T.

Inger Støjberg var ikke meget for Coca-Cola Zeros nye variant uden koffein. Inger er en traditionel Zero-pige. Foto: Jacob Kjerumgaard

Hvis man kun indtager aspartam via sodavand, ligger grænsen ifølge WHO på omkring ti dåser om dagen. Og den balancerer Inger Støjberg øjensynligt på.

Til Kristeligt Dagblad sagde hun i 2016, at hun drikker over tre liter om dagen og har gjort det siden gymnasietiden.

- Der var en gruppe kolleger, som mødtes og havde spurgt, om de skulle 'tage en Støjberg'. Det betød, at de skulle drikke Coca-Cola Zero. Det er da sjovt, sagde Inger Støjberg her.

Zero med overalt

Den medfølgende Coca-Cola Zero har da også kendetegnet Inger Støjberg i politik i umindelige tider. Under kritiske samråd er der altid op til flere med i tasken.

Det skortede ikke på kritiske samråd, da Inger Støjberg (DD) var udlændinge- og integrationsminister. Og det skortede heller aldrig på Coca-Cola Zero, når spørgsmålene skulle skylles ned. Foto: Miriam Dalsgaard

Der bliver budt på Coca-Cola Zero på kontoret, og under interviews bliver der ofte lige taget en slurk Zero, når stemmebåndet skal smøres.

Sodavanden er så meget en del af Inger Støjbergs brand, at Dansk Folkeparti bød på grav-Cola Zero, da hun blev dømt i Rigsretten i slutningen af 2021.

Dansk Folkeparti hold grav-Cola Zero, da Inger Støjberg blev dømt i Rigsretten. Foto: Dansk Folkeparti

Og da partiet bejlede til hendes medlemskab med en intensitet så kraftig, at det muligvis juridisk var dækket af stalking-paragraffen, skete det ofte ved offentligt at byde på en Zero. Og i samme ombæring blev der bragt billeder af, at partiet havde købt kassevis af sodavanden, der måske kunne lokke profilen til.

Inger Støjberg lod sig dog som bekendt ikke lokke, men dannede i steder Danmarksdemokraterne.

Og da hun på en varm sommerdag i 2022 præsenterede sit nye parti på Hvidsten Kro, skete det selvfølgeligt med en kold Coca-Cola Zero i hånden.