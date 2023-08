Troels Lund efter rokade: - Jeg er kisteglad

Den nyslåede forsvarsminister virkede ikke udpræget begejstret, da han på et pressemøde overtog for Ellemann, men til Ekstra Bladet siger han, at han altså er glad

Den nyslåede forsvarsminister så ikke ligefrem lykkelig ud, efter at han atter havde fået et nyt ministerium. Men han er kisteglad, understreger han

På gårsdagens pressemøde om stolelegen i Venstre var det naturligt nok mest Jakob Ellemann-Jensen, der var i fokus. Han var glad for skiftet, sagde han, og man troede på ham.

Men hvordan har Troels Lund Poulsen det egentlig med igen at være blevet forsvarsminister?

Flere analytikere har påpeget, at Lund Poulsen glædede sig til at komme væk fra netop det ministerium, som han nu er røget direkte tilbage i. Ministeriet med de mange møgsager, som efter blot tre uger blev for uoverkommelige for Ellemann.

Under pressemødet strålede Troels Lund Poulsen ikke ligefrem som en sol. Ekstra Bladet ville på pressemødet derfor gerne have spurgt ham, om han var glad, men nåede det ikke, for Ellemann sagde tak for i dag.

Det lykkedes dog Ekstra Bladet at få et interview med Troels Lund Poulsen onsdag. Her understreger han, at han ér glad.

Sådan kan man ikke gøre det

- Jeg synes ikke, du så kisteglad ud til det pressemøde. Er du det?

- Ja, det er jeg. Men nu ser jeg jo aldrig kisteglad ud, andet end når jeg er sammen med min familie og datter. Så det tror jeg bare er min ganske normale væremåde.

- Okay. Og det er så ikke, fordi du har det forkerte job?

- Nej, det er nok bare, fordi jeg er på den måde. Jeg er lidt for alvorlig nogle gange.

- Hvad ville du egentlig helst - være økonomiminister eller forsvarsminister?

- Ja ... sådan kan man jo heldigvis ikke gøre det op.

- Nå, altså fordi du ikke selv bestemmer det?

- Præcis. Det gør jeg jo ikke. Så prøv at høre, jeg er glad for det, jeg laver. Jeg var jo glad for at være økonomiminister. Så var jeg i Forsvarsministeriet i en lang periode. Det var jeg også rigtig, rigtig glad for. Til trods for, at der er mange svære sager, og der er mange ting, der er besværligt. Så var jeg jo glad for det.

- Så for mig er det ikke sådan noget med, hvad vil jeg helst være. Nu er jeg forsvarsminister, og det er jeg rigtig glad for. Det har Jakob ønsket, og det har jeg sagt ja til. Og hvis jeg syntes, det var helt forfærdeligt, så skulle jeg jo have sagt nej.

Et drømmejob?

- Okay. Den mulighed havde du?

- Jeg tror altid, at man har en mulighed for at sige, at man ikke ønsker at være i regering. Det er jo ikke sådan, at man skal være minister. Det er jo frivilligt.

- Vil du betegne jobbet som forsvarsminister som et drømmejob?

- Altså, jeg har været minister for for mange ting til at sige, hvad der er mit drømmejob. Jeg er sådan set glad for de opgaver, jeg løser. Og det er heller ikke sådan, at jeg har en ambition om et helt bestemt ministerium, som er helt afgørende for mig at bestride.

- Altså, hører jeg et nej?

- Nej, det er forkert. Det er tit noget galt med dine ører, har jeg bemærket. Altså, jeg er super-, superglad for at være forsvarsminister. Jeg er blevet det på en baggrund, hvor Jakob Ellemann har bedt mig om at blive det. Jeg har været glad for de seks måneder, jeg har været der.

Ingen rituel fejring

- Hvor glad er du på en skala fra 1 til 100?

- Jamen, generelt er jeg jo altid glad. Jeg var 100, da jeg var økonomiminister, og jeg er også 100 nu, hvor jeg er forsvarsminister.

- Hvordan har du så fejret det nye job?

- Jamen, det har jeg jo fejret ved, at jeg arbejdede hele dagen i går, og så var jeg i 'Go' aften Danmark', 'Aftenshowet' og TV Syd. Og så tog jeg hjem og drak en øl og snakkede kort med min kæreste. Og så løftede jeg min sovende datter på fire år ned i sin seng.

- Det var sådan set dét. Det er det syvende eller ottende sted, jeg er som minister, så det var ikke nogen stor rituel fejring eller særlig fest. Men det betyder ikke, at jeg ikke er glad for det, men at jeg ser det som en del af det politiske job.