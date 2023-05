Troels Lund i ny Ellemann-forklaring

Det var bare 'jysk humor' og 'en frygtelig fortalelse', da Venstres Troels Lund Poulsen på et pressemøde i sidste uge fik sagt, at han kan være ekstern konsulent for Jakob Ellemann 'i tilfælde af', at han vender tilbage

Det var bare 'jysk humor' og 'en frygtelig fortalelse', da Venstres Troels Lund Poulsen på et pressemøde i sidste uge fik sagt, at han kan være ekstern konsulent for Jakob Ellemann 'i tilfælde af', at han vender tilbage

Venstre-toppen har udadtil været ubøjelig i svaret på, om partiformand Jakob Ellemann-Jensen vender tilbage fra sin stress-sygemelding:

Det er kun et spørgsmål om hvornår, har det lydt.

Men tre måneder inde i Ellemanns sygemelding sagde fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, pludselig 'hvis' om Ellemanns tilbagekomst.

Det skete på et pressemøde i sidste uge, hvor han præsenterede et gigantisk milliard-hul i Forsvarets økonomi, som nu skal fyldes op i via et nyt forsvarsforlig:

'I det tilfælde, at Jakob kommer tilbage - og jeg håber, at han kommer tilbage, så snart han er i stand til det - så vil det blive en forhandling, vi vil lave i fællesskab, lød det fra Troels Lund.

Troels Lund vil hjælpe Ellemann som 'ekstern konsulent'

Troels Lund Poulsen justerer sit svar om Ellemanns tilbagekomst.

Konsulent

Han understregede også, at han kunne fungere som en 'ekstern konsulent' for Ellemann, hvis han skulle træde ind i forsvars-forhandlingerne inden sommer.

Ekstra Bladet fik ikke mulighed for at stille opfølgende spørgsmål efter pressemødet. Men tirsdag fik vi en ny mulighed, da Troels Lund skulle til Venstres gruppemøde på Christiansborg.

- Det var simpelthen en frygtelig fortalelse, fordi Jakob kommer tilbage, siger han nu.

- Hvad mente du med, at du kunne være en 'ekstern konsulent'?

- Det var bare udtryk for jysk humor, og det skal man selvfølgelig passe på med. Det var bare et forsøg på at sige, at jeg stadig vil kunne være med som økonomiminister i forsvars-forhandlingerne, når Jakob kommer tilbage.

Ikke uholdbart

- Er det ikke en uholdbar situation efterhånden, at han ikke er tilbage?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man skal have respekt for, at Jakob har sygemeldt sig med stress, og han skal have lov til at have tid til at vende frisk tilbage.

- Kan det her arrangement med dig og Stephanie Lose i spidsen køre valgperioden ud?

- Jeg forestiller mig ikke, at det skal køre valgperioden ud. Jeg er helt sikker på, at Jakob kommer tilbage, frisk og klar til at påtage sig de opgaver, han forlod.

- Hvad ville der ske, hvis det kører valgperioden ud?

- Hvis og hvis og hvis... han kommer tilbage, lød det fra Troels Lund Poulsen, der herefter gik ind til gruppemødet.

Går ikke nedad

Troels Lund har også forholdt sig til Ellemanns fravær til Børsen tirsdag.

Her understreger han, at 'det jo ikke er sådan, at Jakob er i en nedadgående kurve'.

- Han har det bedre, siger Troels Lund til avisen, hvor han også understreger, at Ellemann har reageret på milliardhullet i Forsvaret på 38 milliarder kroner, som Folketingets partier nu skal løse med Troels Lund Poulsen for bordenden, mens Ellemann - der både er forsvars- og vicestatsminister - er ude af billedet.

Troels Lund Poulsen og partiets næstformand, Stephanie Lose, har længe været på turné til Venstres bagland for at forklare den sygemeldte Venstre-formands beslutning om at gå ind i en regering under Mette Frederiksens ledelse, som han ellers havde garanteret vælgerne, at han aldrig ville gøre.

Pres på Ellemann: Kan han holde til det?

Ellemann meldte sig syg på ubestemt tid den 6. februar, og i mellemtiden er der sket flere opsigtsvækkende ting i dansk politik. Udover det enorme milliardhul i Forsvaret - Ellemanns eget ansvarsområde - så har regeringen også bakket på en af krumtapperne i regeringsgrundlaget, nemlig afskaffelsen af seniorpensionen.

