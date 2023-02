Troels Lund: Jeg er berørt

Jakob Ellemann-Jensens beslutning om at tage orlov på ubestemt tid har fået Troels Lund Poulsen til at reagere.

Han skriver i et opslag på Facebook:

'Jeg er berørt af, at Venstres formand og min gode kollega Jakob Ellemann er nødt til at trække stikket i en periode. Til gengæld er jeg glad for, at Jakob lytter til de signaler, som kroppen giver ham. Jeg kender Jakob som et meget pligtopfyldende menneske, og jeg ved, hvor meget han ønsker at gå på arbejde og løse opgaverne. Men helbredet skal være i orden, og derfor er det godt, at han nu tager en pause, så han kan komme sig helt. Indtil Jakob er tilbage igen, vil jeg være fungerende forsvarsminister, samtidig med at jeg er økonomiminister.'

Forsvars- og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen har valgt at tage orlov for at passe på sig selv, efter han i sidste uge fik et ildebefindende og blev kørt på Rigshospitalet.

Det skriver han i et Facebook-opslag mandag aften.

'Jeg har altid været typen, der passer mine ting, og derfor var jeg opsat på at vende tilbage på arbejde med det samme. Men nu hvor der er gået nogle dage, må jeg erkende, at jeg ikke er klar til det,' skriver han i opslaget.'

Mens Troels Lund Poulsen overtager som forsvarsminister, vil Venstre næstformand Stephanie Lose stå stå i spidsen for Venstres organisation, når Ellemann er på orlov.