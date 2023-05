Troels Lund: Jeg er helt sikker

Venstres sygemeldte formand, Jakob Ellemann-Jensen, har meldt sin tilbagekomst 1. august til Christiansborg som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister.

Troels Lund Poulsen, der har taget roret sammen med næstformand Stephanie Lohse, er helt sikker på, at det kommer til at holde stik. Det siger han torsdag morgen på kort pressemøde.

- Han kommer tilbage 1. august. Til alle de opgaver, han forlod. Han glæder sig til at komme tilbage, siger Troels Lund Poulsen og fortsætter adspurgt om, hvorvidt han kan være sikker:

- Det kan jeg. For det er det, Jakob har sagt til Stephanie og mig.

Tilbage fra stress

Der har været store spekulationer om, hvordan man kan komme tilbage på fuld smæk fra en stresssygemelding, en notorisk uforudsigelig og svær sygdom.

Derfor bliver Troels Lund Poulsen også spurgt til, hvordan man 2,5 måneder på forlods kan være sikker på, at Jakob Ellemann-Jensen på det tidspunkt er helt rask og ikke får et tilbagefald.

- Jeg har jo ikke konsulteret Jakobs læger. Men vi har snakket med Jakob, han har sagt han kommer tilbage og at han glæder sig. Og han vil vende tilbage til et tempo, der er det samme eller måske endda lidt højere, end det han forlod, siger han og siger om risikoen for tilbagefald:

- Jeg er jo ikke læge. Men det sagt, så tror jeg selvfølgeligt, at Jakob vil kunne udfylde rollen fra dag ét. Og jeg er på ingen måde bekymret for, at han får et tilbagefald. Så det er ikke noget, jeg spekulerer over,

- Han kommer til at være fuldt fungerende fra dag et. Og det er også det, man må forvente.

Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen afslutter deres turné i Venstres bagland med en aften i Bording. Foto: Kim Frost

Næstformand Stephanie Lohse tog ordet, da spørgsmålet igen kom op og en journalist pegede på statistikker om, hvor mange der får tilbagefald.

- Vi kan jo også kigge på, at for en måned siden, for 14 dage siden, for en uge siden, der sagde jeg, Jakob kom tilbage. Så sagde I, at det kan vi ikke være sikre på. Nu står vi her og siger, at kommer tilbage. Og så spørger I stadig, hvordan vi kan være sikre.

- Når Jakob melder, at han er klart, så har vi en tillid til og en tro på, at den vurdering ligger bedst hos Jakob og de mennesker, han har omkring sig.

Forsvarsforlig

En af Jakob Ellemann-Jensens store opgaver, da han sygemeldte sig, var at forhandle det store forsvarsforlig igennem. Det kommer han ikke til, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

- Jeg håber på, at vi har et forsvarsforlig på plads inden sommeren. Det skal så implementeres af Jakob. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at han kan varetage.

- Men jeg kommer ikke til at konsultere løbende med Jakob i forhandlingerne, men vi kommer til at have en dialog, siger han.