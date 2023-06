Troels Lund: Jeg er ikke Løkkes søn

Flere af de tilhørende kiggede pludselig væk fra talerstolen.

Højt på den blå himmel over Troels Lund Poulsen (V), der mandag holdt grundlovstale i prydhaven bag Venstres pragtvilla, fløj en stor, blanksort krage med næbbet fuld af føde sejrssikkert forbi.

To mindre gråkrager baksede forgæves efter i Søllerød-solen. Skræppende. Brokkende. Uden chance for at få præmien.

Nede på jorden er der også internt skræpperi i SVM-regeringen. Mens statsministeren måske står på nippet til at flyve fra reden, har både Venstre og Moderaterne svært ved at tie stille, når snakken falder på en mulig fremtid uden Socialdemokratiets nuværende formand i spidsen for regeringsprojektet.

Fredag opfordrede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til grundig overvejelse hos Mette Frederiksen, hvis hun får tilbudt jobbet som generalsekretær i Nato.

Men den opfordring ville Troels Lund ikke dele, da Ekstra Bladet mandag mødte ham:

- Du er jo en del af en treenighed lige nu i regeringssamarbejdet. Lars Løkke havde i sidste uge ikke noget problem med at spekulere i, hvad det vil betyde, og hvordan man skulle forholde sig, hvis hun går hen og bliver generalsekretær i Nato. Hvad tænker du om hans bidrag til debatten?

- Det er, fordi jeg er så kedelig, svarede Troels Lund med et grin.

- Så det er Løkke ikke med andre ord?

- Jamen, Løkke er jo en anden politiker end mig. Jeg er jo ikke hans søn. Jeg er et helt andet sted.

- Men han gav den da fuld smadder i sidste uge, da han lige så spekulerede i, at man skulle virkelig overveje længe, om man skulle blive generalsekretær. Hvad tænker du om hans bidrag til den debat?

- Jamen, det er jo Lars Løkke. Han er, som han er, Lars. Jeg sætter enorm pris på Lars. Jeg er på en eller anden måde lidt mere jysk, lidt mere kedelig. Det har også nogle styrker.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) holdt grundlovsdag tale for Venstres medlemmer i Søllerød. Han deltager dog ikke i spekulationer om Mette Frederiksens fremtid. Foto: Liselotte Sabroe

Selvsving

Troels Lund Poulsen mener, at spekulationerne om Mette Frederiksens fremtid er gået i selvsving. Forsvarsministeren erkender dog samtidig, at de nok bliver hængende, så længe spørgsmålet om den kommende Nato-generalsekretær forbliver ubesvaret:

- Hvad siger du til, at I måske om kort tid står uden en statsminister, hvis hun bliver valgt til Nato-generalsekretær efter f.eks. dagens møde med præsident Biden i USA?

- De her spekulationer kører jo. Dem tror jeg ikke, man kan få til at gå væk. Det, der er afgørende for Venstre, er det regeringsgrundlag, der ligger. Det skal gennemføres. Det var det, vi aftalte for et halvt år siden, og det er det, jeg tager afsæt i.

- Men det må trods alt gøre indtryk, at hun bliver nævnt igen og igen og også af store internationale medier. Hvad tænker du om det, at Danmarks statsminister bliver nævnt som en mulig kommende generalsekretær i Nato?

- Der er jo mange, der historisk er blevet nævnt og udråbt uden at få en post. Nogle har endda ikke været kandidater til noget. Det her har det jo med at gå i selvsving. Vi oplevede det i 2009. Der bliver Anders Fogh så generalsekretær, men jeg har jo ikke nogen viden om, at Mette Frederiksen skulle være på vej til at blive generalsekretær for Nato.

- Omvendt har jeg det også sådan, at vi har en dygtig statsminister i Danmark. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg også har været lidt på nakken af hende, da vi var i opposition. Men vi har et godt samarbejde, og derfor må jeg også sige, at hun gør det godt for Danmark. Og jeg er stolt over, at vi nu også har en statsminister, der møder op i Det Hvide Hus og kommer til at bidrage med nogle ting, der gør en forskel. Og det er jo blandt andet vores bidrag til at stå i spidsen for det her F-16-samarbejde.