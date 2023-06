Troels Lund om Mettes sms'er: En alvorlig sag

Før valget var Venstre rasende over statsminister Mette Frederiksens slettede sms'er under mink-skandalen.

Partiets profil Sophie Løhde hamrede løs på Mette Frederiksen for at 'bevidst bortskaffe bevismateriale' og for at 'kaste mørke skygger over retsstaten'.

Nu er Venstre i regering.

Og nu skal partiet endnu engang forholde sig til sagen, efter at BT har beskrevet, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) måske ville have haft en mulighed for at genskabe dem, hvis de ellers havde fået lov til at prøve dengang.

- Troels Lund Poulsen, er det en skandale, at alle sms'er ikke er forsøgt genskabt fra starten?

- Det er rigtigt, at der i aften er et pressemøde om det i aften klokken 22. Og det vil jeg sige noget om der.

Indkalder til pressemøde om sms-skandale

Ikke oprør

- Før valget mente I jo, at det var en skandale. Men nu er det efter valget, så kan du sige i dag, at det er en skandale?

- Jeg tror, at det bedste er, at jeg holder det pressemøde i aften, og så vil der blive lejlighed til at stille det spørgsmål.

- Før valget sagde venstre, at Mette bevidst bortskaffede beviser. Er det stadig Venstres holdning i sms-sagen?

- Der er ikke nogen tvivl om, at den sag var yderst alvorlig, og det er også derfor, at jeg i aften giver Folketinget det indblik, de efterspørger. Og så stiller jeg mig til rådighed bagefter.

- Er det her endnu et eksempel på, at I falder ned som blide lam for Mette Frederiksen og ikke gør oprør mere, fordi I nu er kommet med i hendes regering?

- Jeg har ikke tænkt mig at gøre oprør mod noget, jeg har tænkt mig at forklare denne her sag for parti-lederne og pressen i aften.