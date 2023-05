Troels Lund vil hjælpe Ellemann som 'ekstern konsulent'

Venstres fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, kommer ikke til at slippe grebet om et nyt forsvarsforlig, selvom hans partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, skulle vende tilbage fra sin nu tre måneder lange sygeorlov.

For nu er Troels Lund kommet så godt ind i sagerne, at han vil kunne bistå Ellemann som 'en slags konsulent', hvis han kommer retur, fastslog Lund Poulsen torsdag på et pressemøde om Forsvarets akutte pengeproblemer.

Troels Lund har gennemtrawlet Forsvarets jammerlige økonomi, mens Ellemann har været sygemeldt. Og allerede inden sommer vil han have klappet et historisk stort forsvarsforlig af med Folketingets partier.

Pres på Ellemann: Kan han holde til det?

Derfor spurgte Ekstra Bladet, hvad der egentlig vil ske den dag, Ellemann skulle dukke op på ministeriets dørmåtte for at komme tilbage på arbejde.

Hvis Jakob kommer tilbage...

- Troels Lund Poulsen, kan Jakob Ellemann komme tilbage og overtage forhandlingerne, eller er det dig, der kører det færdigt?

- I det tilfælde, at Jakob kommer tilbage - og jeg håber, at han kommer tilbage, så snart han er i stand til det - så vil det blive en forhandling, vi vil lave i fællesskab, lød det fra den fungerende forsvarsminister, der gav følgende begrundelse for, at han er nødt til at blive i forhandlingerne.

- Fordi jeg har investeret så mange kræfter i at sætte mig ind i de udfordringer, som Forsvaret har, ikke mindst i forhold til økonomien.

Ekstra Bladet mødte vikarerne Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen efter første stop på deres krise-tour rundt i Danmark

Konsulent Troels

Troels Lund Poulsen melder sig derfor parat til at være 'en slags konsulent' og faglig støtte for Ellemann, hvis han skulle blive rask igen midt i de komplicerede forhandlinger om, hvad Forsvaret skal kunne i de kommende ti år.

- Så hvis Ellemann bliver rask inden sommer, så kører du videre med rorpinden, og så kan han så sidde og ... også være med?

- Nej, jeg tror, at det vil blive anderledes, for i det øjeblik, Jakob Ellemann er tilbage, så er jeg mere sådan en slags ekstern konsulent som økonomiminister, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Det er nu tre måneder siden, at Ellemann lagde sig syg med stress. Siden har offentligheden ikke hørt mere fra formanden, der førte sit kriseramte parti ind i regering med Socialdemokratiet, selvom han havde kørt benhård valgkamp på at gøre det modsatte.