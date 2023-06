Troels Lund vil undersøge Mette F's sms-sag

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil nu undersøge sagen om Mette Frederiksens slettede sms-er i forbindelse med mink-skandalen.

Det bekræfter Forsvarsministeriet overfor Ekstra Bladet, og henviser til det skriftlige svar, som forsvarsministeren har givet B.T:

'På baggrund af de oplysninger, som B.T. har forelagt for mig som fungerende forsvarsminister, vil jeg nu se på, hvad der er op og ned i denne sag, og hvad baggrunden er for, at man svarede, som man gjorde.'

Undersøgelsen igangsættes efter B.T har fået aktindsigt i en række interne notater fra FE (Forsvarets Efterretningstjeneste, Red.) til forsvarsministeriet.

Notaterne viser nemlig, at centrale pointer i sagen om genskabelsen af Mette Frederiksens slettede sms'er aldrig så dagens lys.

Mette Frederiksen på pressemødet om Minkkommissionens rapport 1. juli 2022. Rapporten endte ud i en næse for statsministeren.

Venstre på røven

Havde ikke hjemmel

Aktindsigten viser blandt andet, at FE ikke havde lovhjemmel til at forsøge at finde sms'erne i data fra tjenestens overvågning af det statslige wifi-netværk.

Dette blev dog aldrig videreformidlet til Folketingets retsudvalg af Forsvarsministeriet, på trods af det var en del af et notat, som FE havde skrevet for at besvare et spørgsmål fra udvalget.

Oplysningerne blev heller ikke videreformidlet til Minkkommisionen, som var dem, der bad om oplysningerne til at starte med.

B.T skriver, at en række partier ønsker at give FE lovhjemmel til at forsøge sig med gendannelsen.

Vildledende pressemeddelelse

Tilbage i december 2021 udsendte forsvarsministeriet en pressemeddelelse, hvori der stod, at 'FE ikke kunne pege på yderligere undersøgelser, som kunne være iværksat,' end dem som Rigspolitiet allerede havde afsøgt.

Men B.T's aktindsigt i et FE notat viser, at FE's svar ikke handlede om, hvorvidt spiontjenesten havde mulighed for at genskabe sms'erne, men i stedet om, hvorvidt der var andre metoder, som Rigspolitiet kunne have brugt.

I pressemeddelelsen var den første del af FE's notat nemlig udeladt. Altså den del hvor de skriver, at ministeriet kun har bedt FE udtale sig om politiets undersøgelse.

Der blev ifølge B.T's aktindsigt aldrig anmodet om en udtalelse angående FE's egne muligheder for genskabelse af sms'erne.

