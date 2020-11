Trøstepræmie til ung S-løve

Godt nok blev finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) forbigået som ny minister i Mette Frederiksens lille regeringsrokade i kølvandet på Mogens Jensens afgang.

Men han har alligevel grund til at smile.

Og det er ikke kun, fordi han netop er blevet far til sin andenfødte arving.

Der er også klejner på vej ind på kontoen.

Han overtager nemlig Jesper Petersen plads i Nationalbankens bestyrelse.

Det sker, efter at den politiske ordfører fik sin egen trøstepræmie i form af den vellønnede post som statsrevisor. Den udløser en halv folketingsløn svarende til 327.060 kroner årligt.

Top-socialdemokrat får gylden post

34-årige Christian Rabjerg Madsens nye ben giver ikke helt så flot et beløb.

Posten i bestyrelsen for banken, der blandt andet trykker pengesedler og holder styr på kronens kurs, giver knap 60.000 kroner om året.

'Opgaven ligger i fin forlængelse af mit hverv som finansordfører, og jeg ser frem til at løfte den spændende opgave, det bliver at sidde i Nationalbankens bestyrelse,' konstaterer Christian Rabjerg Madsen i en sms over for Ekstra Bladet.

Som Ekstra Bladet beskrev forleden, blev Christian Rabjerg og Jesper Petersen internt i Socialdemokratiet regnet som de helt store favoritter til at overtage en plads i regeringen i forbindelse med regeringsomdannelsen.

Bag kulissen: Derfor blev S-løver forbigået

Den plads gik i stedet til den nu tidligere gruppeformand Flemming Møller Mortensen. Han svinger fremover taktstokken som udviklingsminister.

Med de nye poster til både Jesper Petersen og Christian Rabjerg Madsen er de således endt med alligevel at få noget ud af rokaden.

Socialdemokratiets folketingsgruppe har samtidig lavet en mindre omfordeling af ordførerskaber.

Henrik Møller, beskæftigelsesordfører

Tanja Larsson, boligordfører

Lars Aslan Rasmussen, LGBT+ordfører

Lennart Damsbo-Andersen, social dumping-ordfører

Mogens Jensen bliver næstformand for Folketingets kulturudvalg og menigt medlemmer af en række andre, herunder Udenrigspolitisk Nævn og Finansudvalget.