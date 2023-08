Trump-advokater vil have retssag om valgindblanding i 2026

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps advokater har bedt en føderal dommer i Washington D.C. om, at retssagen mod den tidligere præsident i sagen om forsøg på at omgøre valgresultatet fra præsidentvalget i 2020, skal finde sted i 2026.

Hvis det bliver til virkelighed, vil det betyde, at retssagen ville finde sted efter præsidentvalget i 2024.

Trump ligger forrest i kampen om at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget.

- Offentlighedens interesse ligger i retfærdighed og en fair retssag, ikke en forhastet dom, skriver Trumps advokater torsdag.

Den særlige anklager Jack Smith, der fører sagen om valgindblanding i 2020 mod Trump, bad sidste torsdag om, at retssagen finder sted 2. januar 2024.

Den dato er to uger, inden at de første stemmer i det republikanske primærvalg bliver afgivet.

En talsperson for Smith har torsdag afvist at kommentere forespørgslen fra Trumps advokater.

Trumps advokater argumenterer for, at der er så mange dokumenter i sagen, at det vil tage månedsvis at nå igennem dem.

- Hvis man antager, at vi kunne begynde at gennemgå dokumenterne i dag, skal vi gennemgå 99.762 sider om dagen for at nå det, inden der skal udvælges nævninger.

- Det er hele Toslstojs 'Krig og fred', fra ende til anden, 78 gange om dagen, hver dag fra nu og til der udvælges nævninger, siger advokater.

Tanya Chutkan, der skal dømme sagen, skal beslutte, hvornår den skal finde sted 28. august.

- Regeringens foreslåede dag for retssagen (2. januar) repræsenter en passende balance mellem forsvarets ret til at forberede sig og offentlighedens stærke interesse i en hurtig retssag, lyder det fra Jack Smith i et retsdokument.

Sagen er den mest alvorlig af i alt fire straffesager, der har medført dusinvis af tiltaler mod Trump.

Han er også anklaget for at have dækket over tys-tys-penge til en pornostjerne, for at have opbevaret klassificerede dokumenter i sit hjem og for forsøg på manipulation af valgresultatet i Georgia ved præsidentvalget i 2020.

Sagen om tys-tys-penge og sagen om de klassificerede dokumenter finder sted inden præsidentvalget - henholdsvis i marts og maj næste år.

Der er endnu ikke sat en dato for sagen i Georgia.