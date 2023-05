Trump-ansatte flyttede angiveligt papirer inden FBI-ransagning

To af den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps ansatte flyttede kasser med papirer, dagen inden FBI-agenter og en anklager besøgte Trumps hjem i Florida for at indhente klassificerede dokumenter som en del af en stævning.

Det skriver den amerikanske avis Washington Post, der har oplysningerne fra personer tæt på sagen.

Avisen skriver, at efterforskere anser den timing som værende mistænkelig og en indikation på et muligt forsøg på at hindre rettens arbejde.

Desuden skulle Trump og hans ansatte angiveligt også have gennemført en 'generalprøve' på at flytte fortrolige papirer, allerede inden hans kontor i maj 2022 modtog stævningen.

De kilder, som Washington Post har talt med, udtaler sig anonymt.

Anklagerne har derudover indsamlet beviser, der indikerer, at Trump sommetider havde klassificerede dokumenter i sit kontor på et sted, hvor de var synlige.

Han skal desuden have vist dem til andre, siger kilderne.

Sammenlagt kan de nye detaljer danne et billede af en større bredde og specificitet om de tilfælde af hindring af rettens arbejde, som FBI og det amerikanske justitsministerium tidligere har fortalt om.

8. august gennemførte det føderale politi, FBI, en ransagning af Donald Trumps Mar-a-Lago-hjem i Florida. Her blev der fundet over 11.000 dokumenter, hvoraf flere end 100 var stemplet som klassificerede.

Når en amerikansk præsident forlader embedet, skal han ifølge loven overdrage alle dokumenter og e-mails til USA's nationale arkiv.

Trump hævder, at han havde ophævet klassificeringen af dokumenter. Det vil ifølge ham sige, at de ikke var hemmeligstemplede mere, og at han dermed ikke brød loven.

Den tidligere præsident har også sagt, at dokumenterne er blevet opbevaret sikkert i et rum på Mar-a-Lago.

Donald Trump, der var præsident i USA fra 2017 til 2021, har meldt sig i kapløbet om at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget næste år.