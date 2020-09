Trump bryder coronaregler

USA's præsident, Donald Trump, har søndag aften lokal tid holdt sit første indendørs vælgermøde i månedsvis.

Det skete i byen Henderson i delstaten Nevada. Det er på trods af, at delstaten forbyder indendørs forsamlinger på mere end 50 personer.

På vælgermødet talte præsidenten i over en time til hundredvis af energiske støtter. Flere af dem bar ikke ansigtsmaske, på trods af at de sad ganske tæt, rapporterer flere medier.

Vælgermødet blev holdt på en lokal fabrik i byen, der er ejet af en af Trumps tilhængere.

- Bed jeres guvernør om at åbne staten, opfordrede Trump blandt andet sine tilhængere til undervejs.

Han talte også om, at USA er ved at nå til 'sidste sving' under coronapandemien.

Kathleen Richards, der er talskvinde for bystyret i Henderson, siger til CNN, at Trumps vælgermøde er et brud på Nevadas coronaregler, og at fabrikken, hvor mødet blev holdt, kan miste sin forretningslicens.

Kort før vælgermøde sagde Nevadas demokratiske guvernør, Steve Sisolak, at Trumps 'hensynsløse og selviske handlinger bringer utallige liv i fare' i delstaten.

Talsmanden for Trumps valgkampagne forsvarer vælgermødet i en pressemeddelelse.

Han siger, at hvis amerikanerne har 'lov til at deltage i protester, spille på et kasino eller brænde forretninger af i optøjer, så bør de også kunne høre præsidenten'.

Trumps kampagne havde på forhånd annonceret, at der ville blive uddelt masker og håndsprit ved begivenheden. Deltagerne fik også taget deres temperatur ved indgangen.

Vælgermødet i Henderson kommer, mens USA nærmer sig 200.000 dødsfald som følge af coronapandemien.

Selv om antallet af smittetilfælde er faldende i USA, så anbefaler landets sundhedseksperter stadig, at folk holder afstand og undgår store forsamlinger.

Begivenheden i Henderson var Trumps tredje stop i Nevada på to dage. Lørdag aften holdt han et vælgermøde i Reno, mens han søndag morgen holdt en begivenhed for latinamerikanere i Las Vegas.

Mandag rejser præsidenten videre til Californien, der de seneste mange uger har været plaget af historisk ødelæggende skovbrande.