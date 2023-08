Trump dropper Republikanernes første præsidentdebat

USA's tidligere præsident Donald Trump siger søndag, at han ikke vil deltage ved den første debat for de republikanske præsidentkandidater, der finder sted på onsdag.

Hans begrundelse er, at amerikanerne kender ham godt, og at der derfor ikke er behov for et offentligt opgør mod hans republikanske rivaler.

I et opslag på Trumps eget sociale medie, Truth Social, lovpriser han sin egen præsidentperiode og, hvad han selv beskriver som sin popularitet blandt amerikanerne.

- Derfor kommer jeg ikke til at deltage i debatterne, siger han.

Debatten onsdag skulle ellers have været med alle de kandidater, der har meldt sig i kampen om at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget i 2024.

Den finder sted i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

I sit opslag bemærker Trump også, at han ligger langt foran sine konkurrenter i de seneste meningsmålinger.

Søndag udgav tv-kanalen CBS en meningsmåling blandt republikanske vælgere.

Af den fremgår det, at 62 procent af respondenterne vil stemme på Trump, selv om han er blevet tiltalt i fire sager i år.

Blandt tiltalerne er, at den tidligere præsident forsøgte at omstyrte det amerikanske demokrati ved at lægge planer om at omgøre valget i 2020 og forsøge at bevare magten, selv om han havde tabt valget til USA's nuværende præsident, Joe Biden.

Trumps tætteste rival i meningsmålingen fra CBS er Floridas guvernør, Ron DeSantis, der står til 16 procent af stemmerne.

De resterende i det republikanske felt har etcifret procentuel opbakning.

Trump skriver også på Truth Social, at DeSantis 'styrter som en svækket fugl'.

- Offentligheden ved, hvem jeg er, og hvilket succesrigt præsidentskab jeg havde, skriver Trump.

Ifølge ham er USA's nuværende problemer energi, sikkerheden ved grænsen, militæret og økonomien.