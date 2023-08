Trump efter løsladelse: - Vi gjorde intet forkert

- Vi gjorde intet forkert. Jeg gjorde intet forkert.

Sådan lyder det fra USA's tidligere præsident Donald Trump, inden han går om bord på sit privatfly i lufthavnen Hartsfield-Jackson i Atlanta.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Ekspræsidenten henviser til sagen, hvor han sammen med yderligere 18 personer er tiltalt for at forsøge at manipulere resultatet af præsidentvalget i den amerikanske delstat Georgia.

Han er vendt tilbage til lufthavnen efter formelt at have overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Fulton County i Georgia.

- Det er en parodi på retfærdighed, siger Trump.

Han beskriver desuden retssagen mod ham og de øvrige tiltalte som 'indblanding i valget'.

- Vi har al ret til at sætte spørgsmålstegn ved et valg, som vi mener er uærligt, siger han ifølge CNN.

Trump er blevet løsladt mod en kaution. Der forelå i forvejen en aftale om, at han ville blive løsladt mod en kaution på 200.000 dollar.

Da Trump meldte sig hos myndighederne i Fulton County natten til fredag dansk tid, blev der taget et forbryderfoto af ham.

Ifølge CNN blev han formelt registreret som indsat nummer P01135809.

I fængselsdokumenterne beskrives Trump som 190,5 centimeter høj, og han vejer 97,5 kilo. Han har blå øjne og blond eller 'jordbærfarvet' hår, fremgår det videre af fængslets oplysninger, skriver CNN.

Det er fjerde gang i år, at der er rejst tiltale mod Trump. Der er ikke tidligere blevet taget forbryderfoto af ham.

Trump ankom tidligere på natten dansk tid med privatfly til Atlanta efter at være taget afsted fra Newark uden for New York.

Ud over at betale 200.000 dollar i kaution har Donald Trump forpligtet sig til ikke at true de øvrige tiltalte eller vidner i sagen på sociale medier.

Trump og de andre tiltalte i sagen havde frem til middag fredag lokal tid til frivilligt at melde sig hos myndighederne i Fulton County.

Flere kom Donald Trump i forkøbet. Blandt andre hans tidligere advokat Rudy Giuliani, der overgav sig til fængselsmyndighederne onsdag, og tidligere stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows, som overgav sig torsdag.

Den del af retssagen, der vedrører Donald Trump, er endnu ikke berammet.

Distriktsanklager Fani Willis, som fører sagen, har tidligere anmodet om, at alle tiltalte stilles for retten i Fulton County til marts næste år.

Siden har hun anmodet om at få sagen for retten i oktober.

En dommer i Fulton County godkendt, at sagen mod en af de øvrige tiltalte, Kenneth Chesebro, kan begynde 23. oktober 2023, men det gælder altså foreløbig kun Kenneth Chesebros del af sagen.