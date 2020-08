Trump efter nominering: Kan ødelægge vores skæbne

Aldrig før har vælgerne haft et mere klart valg mellem to partier og to forskellige politiske veje.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, foran Det Hvide Hus fredag morgen dansk tid efter at have accepteret Republikanernes nominering som præsidentkandidat ved valget i november 2020.

- Med et hjerte fyldt med taknemmelighed og uendelig optimisme accepterer jeg på dybfølt vis denne nominering som præsident for USA, siger Donald Trump til jubel fra over 1000 tilhørere på græsplænen uden for Det Hvide Hus.

Samtidig langer han ud efter sin demokratiske modkandidat, Joe Biden, som han kalder en, der 'ødelægger amerikansk storhed'.

- Dette valg vil afgøre, om vi redder den amerikanske drøm, eller om vi lader en socialistisk agenda ødelægge vores skæbne, som vi sætter højt, siger Trump.

- Din stemme vil afgøre, om vi beskytter lovlydige amerikanere, eller om vi giver frit spil til voldelige anarkister, urostiftere og kriminelle, som truer vores borgere, siger han.

Trump har fra Joe Biden blandt andet mødt kritik for sin håndtering af protester mod racisme. De har den seneste uge på ny været blusset op i byen Kenosha i delstaten Wisconsin, efter at den sorte amerikaner Jacob Blake blev skudt i ryggen af en politibetjent.

Fredag morgen dansk tid svarer Trump igen på flere af Bidens udtalelser og refererer til demokratens nomineringstale, hvor Biden sagde, at han ville være 'lysets' præsidenkandidat, ikke 'mørkets'.

- USA er ikke et land indhyllet i mørke, siger Donald Trump.

- USA er flammen, der lyser hele verden op.

Trump lover samtidig i sin tale, at der vil være en vaccine mod coronavirus i løbet af 2020.

Netop håndteringen af pandemien har været et ømt punkt for præsidenten, da USA er det land med flest coronasmittede samt døde coronapatienter.

- Vi kommer til at få en sikker og effektiv vaccine i år, og sammen vil vi smadre dette virus, lover Trump, som også understreger, at en økonomisk genopretning efter coronakrisen allerede er godt på vej.

Under talen sender Trump samtidig en tanke til ofre og berørte af orkanen Laura, der har ramt delstaterne Texas og Louisiana.

Han fortæller, at han vil besøge områderne i løbet af weekenden.

Talen markerer slutningen på fire dages republikansk konvent. Trump har mødt kritik for at holde den på plænen foran Det Hvide Hus. Modstandere anklager ham for at bruge sit embede til at fremme partipolitiske interesser.

Tilhørerne på plænen sad relativt tæt på hinanden, og langtfra alle havde mundbind på.